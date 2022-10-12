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Yaz dÃ¶neminde ertelenen seÃ§imli kongreler, yeni baÅŸkanÄ±n geÃ§ belli olmasÄ±, buna baÄŸlÄ± olarak rÃ¶tarlÄ± baÅŸlayan kamp ve yine son gÃ¼ne kalan transferler... Sezon baÅŸÄ±nda bir tÃ¼rlÃ¼ tam kadro halinde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± fÄ±rsatÄ± bulamadan lige giren ve buna raÄŸmen takÄ±mÄ±nÄ± zirve yarÄ±ÅŸÄ±nda tutan Okan Buruk, Ã¼st Ã¼ste gelen iki arayla birlikte bu aÃ§Ä±ÄŸÄ± tamamen telafi etti. Ã–nce Milli maÃ§lar, ardÄ±ndan bay haftasÄ±yla beraber kesintili de olsa toplamda 4 haftaya yakÄ±n bir hazÄ±rlÄ±k sÃ¼reci imkanÄ± bulan Aslan'Ä±n hocasÄ±, hem fiziksel aÃ§Ä±dan takÄ±m seviyesinden geride olan oyuncularÄ± yeniden kazandÄ± hem de taktiksel olarak Ã¶ÄŸrencilerini istediÄŸi noktaya getirdi.

Hem rakibe hem idmana gÃ¶re

Fanatik'in haberine gÃ¶re baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, iÅŸte bu yÃ¼zden cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maÃ§Ä±nda, takÄ±mÄ±ndan sezonun en iyi futbolunu bekliyor. Kadroda sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan hiÃ§bir oyuncu olmamasÄ± da takÄ±m iÃ§erisinde rekabeti en Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ durumda.

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Okan hoca hem rakibin durumuna hem de Ã¶ÄŸrencilerinin antrenman performansÄ±na gÃ¶re bir kadro kurma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde. Ã–zellikle golsÃ¼z sona eren son Adana Demirspor deplasmanÄ±na gÃ¶re ilk 11'de birkaÃ§ deÄŸiÅŸiklik birden yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Kayserispor deplasmanÄ± sonrasÄ± iÃ§eride Alanyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±. ArdÄ±ndan FenerbahÃ§e 'ye son dÃ¼dÃ¼ÄŸe kadar zor anlar yaÅŸatan KaragÃ¼mrÃ¼k deplasmanÄ±, sonrasÄ±nda Nef StadÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ derbisi ve son olarak ÅŸampiyonluk adaylarÄ±ndan BaÅŸakÅŸehir deplasmanÄ±. Buruk, bu zorlu virajÄ± geÃ§meleri halinde, ligin 2. yarÄ±sÄ±nda Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapabileceklerine ve iÅŸlerinin daha kolay olacaÄŸÄ±na inanÄ±yor.

Florya'da yÃ¼zler gÃ¼lÃ¼yor

Kayseri deplasmanÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Galatasaray 'Ä±n dÃ¼nkÃ¼ idmanÄ±nda Ã¼Ã§ takÄ±mlÄ± bir turnuva gerÃ§ekleÅŸti. Muslera, Boey, Nelsson, Aanholt, Emre TaÅŸdemir, MidtsjÃ¶, Berkan, Yusuf Demir, Mertens, Rashica ve Seferovic'ten oluÅŸan takÄ±m turnuvayÄ± kazanÄ±rken, oyuncular idman maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan zafer pozu verdi.

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Dries Mertens tam not aldÄ±

Galatasaray'Ä±n dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen antrenman maÃ§Ä±nda en Ã§ok golÃ¼ kaydeden oyuncu olan Dries Mertens, hocasÄ± Okan Buruk'tan tam not aldÄ±. 35 yaÅŸÄ±ndaki BelÃ§ikalÄ± yÄ±ldÄ±z, SÃ¼per Lig'de henÃ¼z golle tanÄ±ÅŸamazken, Kayserispor deplasmanÄ±nda bu ÅŸanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±rmaya kararlÄ±.

Okan hocanÄ±n, Mertens'in etkinliÄŸini artÄ±rabilmek adÄ±na onu kaleye daha yakÄ±n oynatmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼, ayrÄ±ca Icardi ve Mata'yÄ± da tecrÃ¼beli yÄ±ldÄ±zla beraber sahaya sÃ¼rmenin planlarÄ± iÃ§inde olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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Ceza sahasÄ±na bombardÄ±man!

Aslan'Ä±n hocasÄ± Okan Buruk, ileri uÃ§ta yer alan oyuncularÄ±nÄ±n daha fazla topla buluÅŸabilmeleri iÃ§in, kenar beklerinevekanat oyuncularÄ±na, "FÄ±rsatÄ±nÄ± bulduÄŸunuz anda ceza sahasÄ±na orta yapÄ±n" talimatÄ± verdi. Ä°dmanlarda da Ã¶zel olarak orta ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±ran Buruk, bu ÅŸekilde takÄ±mÄ±nÄ±n daha fazla pozisyona gireceÄŸini ve daha fazla skor Ã¼reteceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.