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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Wilfired Zaha kararı!

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#Galatasaray#Zaha#Okan Buruk
Galatasarayda Okan Buruktan Wilfired Zaha kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 10:13

Galatasaray'da düzenli forma giyememekten şikayetçi olan Wilfried Zaha'nın Sivasspor karşılaşmasında da yedek kulübesinde olması bekleniyor.

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Galatasaray'ın Sivasspor maçında sahaya çıkacağı ilk 11 henüz netleşmese de uzun süredir düzenli forma giyemediğinden şikayetçi olan Wilfried Zaha yine istediğini alamayacak gibi görünüyor.

Son Adana Demirspor deplasmanına ağrıları nedeniyle götürülmeyen, bu hafta başlayan antrenmanların ise tamamına katılan tecrübeli futbolcu, Sivas karşısında da kulübede olacak.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, ilk kurguladığı kadroya göre Icardi’nin arkasındaki üçlüyü bozmayı düşünmüyor. Solda Barış, forvet arkasında Mertens, sağ kanatta da Ziyech’in ilk 11’de oyuna başlaması bekleniyor. Zaha ve Kerem Aktürkoğlu’nun ise ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak kullanılacağı tahmin ediliyor.

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#Galatasaray#Zaha#Okan Buruk

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