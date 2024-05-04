Galatasaray'da seçim yarışı başladı! Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un yönetim kurulu listeleri belli oldu

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Galatasaray Kulübü’nde 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkanlığa yeniden aday olan Dursun Özbek, listesini dün divan başkanlığına teslim etti. Listede şu anki yönetim kurulundan Rıza Tevfik Morova, Dikran Gülmezgil, Cansu Ak Yılmaz ve Cem Soylu bulunmazken, Sedat Artukoğlu, İbrahim Hatipoğlu, Ali Yüce ve Fatih Demircan yeni isimler olarak yer aldı.

ÇOK ADAYLI SEÇiM BiZi MEMNUN EDER

Listesini teslim ettikten sonra seçimden beklentilerini anlatan Özbek, “Çok adaylı bir seçim Galatasaray için en önemli husustur. Bunun böyle olması beni ve arkadaşlarımı memnun etmiştir. Herkes Galatasaray’a daha iyi hizmet vermek için yarışa giriyor” dedi. Başkanlık seçiminin şampiyonluk yarışı veren erkek ve kadın futbol takımlarını etkilememesi için özel çaba sarf ettiklerini belirten Özbek, “Seçim dönemi aynı döneme denk geldi ama şu anda ilgilendiğimiz konu, konsantrasyonumuzun bozulmaması” dedi.

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G.SARAY’A HiZMET iSTEYEN HERKESLE BERABER OLURUZ

Özbek, “Erden Timur’la yola devam edecek misiniz?” sorusu üzerine, “Sportif A.Ş. seçimden sonraki bir karar. Sürecin netleşmesi ancak seçimden sonra olur. Erden Timur bir Galatasaray sevdalısı. Seçimden sonra Galatasaray’a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz” dedi.

ÜNAL AYSAL VE ALP YALMAN BiZiM YANIMIZDA

Galatasaray Kulübü Başkanlığı’na aday olan Prof. Dr. Süheyl Batum, dün listesini divan başkanlığına teslim ederken, eski başkanlardan Alp Yalman ve Ünal Aysal’ın da kendisini desteklediğini söyledi. Batum, “Galatasaray demokrasisi için, arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Çok değerli arkadaşları bir araya getirirken, bizi cesaretlendiren iki tane çok önemli başkanımız vardı. Sayın Alp Yalman, bizim listemizde. Disiplin kurulu başkanı olarak listemizde yer almıştır. Ünal Aysal da seçimleri kazandığımız takdirde Sportif AŞ’nin başında olarak bizimle birlikte yola devam edecektir” diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK HiÇBiR TAAHHÜDÜNÜ TAM OLARAK YAPMADI

Süheyl Batum, Galatasaray Başkanlığı’na aday olma gerekçesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “ “Kemerburgaz, Colombus, pilot takım ve spor salonu projeleri, arsa gayrimenkul fonu kurulması, dijital vaatler, e-spor, Mecidiyeköy’ün inşası ve teslimi dahil hiçbir taahhüt zamanında, tam ve gereği gibi yerine getirilmedi. Çok önemli ikinci husus; Florya projesi. Bu projenin gelir projeksiyonu Sayın Başkan’ın üyelere verdiği rakamların 2 katından fazladır. Sayın Dursun Özbek daha önce Riva’yı Galatasaray’ı büyük bir zarara uğratarak Galatasaray’ın geleceğini karartmıştır. Riva’da yaptığını burada yapmasına asla izin vermeyeceğiz ve G.Saray’ın geleceği için adayız.”

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iŞTE DURSUN ÖZBEK’iN LiSTESi

YÖNETiM (ASiL):

Metin Öztürk

Niyazi Yelkencioğlu

Bora İsmail Bahçetepe

Sedat Artukoğlu

Eray Yazgan

Can Natan

Mehmet Saruhan Cibara

Ali Yüce

İbrahim Hatipoğlu

Fatih Demircan

YÖNETiM (YEDEK):

Ozan Bingöl Yurtsever

Timur Kuban

Emir Aral

Tanur Lara Yılmaz

Ece Bora

iŞTE SÜHEYL BATUM’UN LiSTESi

YÖNETiM (ASiL):

Aytuğ Sakallıoğlu

Ayşen Sarıkan Tanırcan

Aslı Makaracı Başak

Mete İkiz

Suat Sarı

Çetin Soysal

Mustafa Barış Yaşaroğlu

Murat Karaman

Rezap Epözdemir

YÖNETiM (YEDEK):

Metin Karakaya

Cem Topuz

Hikmet Sibel Akyelken

Mehmet Şişmanoğlu

Hikmet Ozan Öğüt