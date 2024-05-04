Galatasaray'da seçim yarışı başladı! Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un yönetim kurulu listeleri belli oldu

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Galatasaray Kulübü’nde 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkanlığa yeniden aday olan Dursun Özbek, listesini dün divan başkanlığına teslim etti. Listede şu anki yönetim kurulundan Rıza Tevfik Morova, Dikran Gülmezgil, Cansu Ak Yılmaz ve Cem Soylu bulunmazken, Sedat Artukoğlu, İbrahim Hatipoğlu, Ali Yüce ve Fatih Demircan yeni isimler olarak yer aldı.
ÇOK ADAYLI SEÇiM BiZi MEMNUN EDER
Listesini teslim ettikten sonra seçimden beklentilerini anlatan Özbek, “Çok adaylı bir seçim Galatasaray için en önemli husustur. Bunun böyle olması beni ve arkadaşlarımı memnun etmiştir. Herkes Galatasaray’a daha iyi hizmet vermek için yarışa giriyor” dedi. Başkanlık seçiminin şampiyonluk yarışı veren erkek ve kadın futbol takımlarını etkilememesi için özel çaba sarf ettiklerini belirten Özbek, “Seçim dönemi aynı döneme denk geldi ama şu anda ilgilendiğimiz konu, konsantrasyonumuzun bozulmaması” dedi.
G.SARAY’A HiZMET iSTEYEN HERKESLE BERABER OLURUZ
Özbek, “Erden Timur’la yola devam edecek misiniz?” sorusu üzerine, “Sportif A.Ş. seçimden sonraki bir karar. Sürecin netleşmesi ancak seçimden sonra olur. Erden Timur bir Galatasaray sevdalısı. Seçimden sonra Galatasaray’a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz” dedi.
ÜNAL AYSAL VE ALP YALMAN BiZiM YANIMIZDA
Galatasaray Kulübü Başkanlığı’na aday olan Prof. Dr. Süheyl Batum, dün listesini divan başkanlığına teslim ederken, eski başkanlardan Alp Yalman ve Ünal Aysal’ın da kendisini desteklediğini söyledi. Batum, “Galatasaray demokrasisi için, arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Çok değerli arkadaşları bir araya getirirken, bizi cesaretlendiren iki tane çok önemli başkanımız vardı. Sayın Alp Yalman, bizim listemizde. Disiplin kurulu başkanı olarak listemizde yer almıştır. Ünal Aysal da seçimleri kazandığımız takdirde Sportif AŞ’nin başında olarak bizimle birlikte yola devam edecektir” diye konuştu.
DURSUN ÖZBEK HiÇBiR TAAHHÜDÜNÜ TAM OLARAK YAPMADI
Süheyl Batum, Galatasaray Başkanlığı’na aday olma gerekçesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “ “Kemerburgaz, Colombus, pilot takım ve spor salonu projeleri, arsa gayrimenkul fonu kurulması, dijital vaatler, e-spor, Mecidiyeköy’ün inşası ve teslimi dahil hiçbir taahhüt zamanında, tam ve gereği gibi yerine getirilmedi. Çok önemli ikinci husus; Florya projesi. Bu projenin gelir projeksiyonu Sayın Başkan’ın üyelere verdiği rakamların 2 katından fazladır. Sayın Dursun Özbek daha önce Riva’yı Galatasaray’ı büyük bir zarara uğratarak Galatasaray’ın geleceğini karartmıştır. Riva’da yaptığını burada yapmasına asla izin vermeyeceğiz ve G.Saray’ın geleceği için adayız.”
iŞTE DURSUN ÖZBEK’iN LiSTESi
YÖNETiM (ASiL):
Metin Öztürk
Niyazi Yelkencioğlu
Bora İsmail Bahçetepe
Sedat Artukoğlu
Eray Yazgan
Can Natan
Mehmet Saruhan Cibara
Ali Yüce
İbrahim Hatipoğlu
Fatih Demircan
YÖNETiM (YEDEK):
Ozan Bingöl Yurtsever
Timur Kuban
Emir Aral
Tanur Lara Yılmaz
Ece Bora
iŞTE SÜHEYL BATUM’UN LiSTESi
YÖNETiM (ASiL):
Aytuğ Sakallıoğlu
Ayşen Sarıkan Tanırcan
Aslı Makaracı Başak
Mete İkiz
Suat Sarı
Çetin Soysal
Mustafa Barış Yaşaroğlu
Murat Karaman
Rezap Epözdemir
YÖNETiM (YEDEK):
Metin Karakaya
Cem Topuz
Hikmet Sibel Akyelken
Mehmet Şişmanoğlu
Hikmet Ozan Öğüt