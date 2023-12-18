Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer ve Fenerbahçe açıklaması: Birbirimize yakınız

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Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği ödül töreninde, yılın en başarılı takımı Galatasaray, en başarılı hocası Okan Buruk oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Boğaziçi Üniversite'sinden aldığı ödül sırasında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag eşleşmesini değerlendiren Okan Buruk, "Başarıları camia olarak kazanıyoruz. Hedefimiz bundan sonra da bu ödülleri kazanmak. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk çok önemliydi. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir. Bugünü heyecanlı geçirdik. 8 aday var, ister istemez seçiyorsunuz 'O olsun, bu olmasın' diye. Sparta Prag ligde lider durumda, iç sahada maç kaybetmiyorlar. Bir takım oyunu ortaya koyuyorlar. Üçlü savunma oynuyorlar, biz grupta hep dörtlü savunmaya karşı oynadık. Türkiye'de de çok üçlü oynayan takım yok. Bizim için önemli olan konsantre olabilmek. Bizim amacımız kadromuzu güçlendirebilmek." dedi.

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TRANSFER VE F.BAHÇE SÖZLERİ

Ligde ve Süper Kupa'da oynayacakları Fenerbahçe maçları hakkında konuşan Buruk, "Karagümrük'ten sonra önümüzde Fenerbahçe maçı var. İki takım için de çok değerli bir maç çünkü birbirimize yakınız. Sonra Süper Kupa var, bu süreçte kadro için kararlarımızı alacağız ama şu an aldığımız bir karar yok." açıklamasını yaptı.

"HEP FİNALDEN BAHSEDİYORUZ"

Hedeflerinin Avrupa Ligi'nde final olduğunu kaydeden Buruk, "İlk maçı kendi sahamızda oynamak iyi oynarsak avantaj olacak, oynayamazsak dezavantaj olacak. Biz yukarılara gitmeyi hedefliyoruz. Avrupa Ligi'ne gelmemizin bir hayır olduğunu düşünüyoruz. Hep finalden bahsediyoruz, bunlar şu an bizim bir hayal." diye konuştu.