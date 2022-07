Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Midtsjö istediğimiz oyunculardan biri"

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Midtsjö, ilgilendiğimiz ve istediğimiz oyunculardan biri. Onunla ilgili görüşmeler sürüyor" dedi.



Oyuncularının istek ve arzularından mutlu olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Rakibimizin oynayacağı oyunu bir gün önce çalıştık. Ligimizde çok az takım üçlü savunma oynasa da buna nasıl karşılık verebileceğimizi, nasıl pozisyona girebileceğimizi çalıştık. Dün yaptıklarını bugün sahaya yansıttık. Beni en çok sevindiren taktiksel anlayışı uygulamaları, istek ve arzuları, rakibe yaptıkları baskılar ve girdiğimiz pozisyonlar oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Bundan sonraki maçımız Fiorentina’ya karşı. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Oyuncularımın fiziksel olarak güçlendiğini net bir şekilde görüyorum. Bu da beni sevindiriyor. Yoğun bir çalışma programından çıktık. O yorgunluğu atıp daha dinamik, patlayıcı bir takım ortaya çıkıyor. Ayrıca beni sevindiren akademiden gelen oyuncularımızın sahada yer alması. Ben de onlar gibi A takıma çıktım, oynadım. Altyapıdan 6-7 oyuncuyu sahada görmek beni ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL OLARAK TAKIMI ÇOK İYİ GÖRDÜM"



Hazırlık maçı da olsa kazanmak isteyen bir takım oluşturduklarını ifade eden Buruk, "Fiziksel olarak takımı çok iyi gördüm. Konsantrasyon olarak da çok görüyorum. Kampta birbirlerine karşı tutumları, ilişkileri, masada daha çok oturulması ve saha dışındaki paylaşım da benim için önemli. Bunun her dakika arttığını görüyorum. Saha içi performansta taktiksel olarak çok daha gelişeceğiz. Daha gelişimimizi tamamlamadık ama fiziksel ve psikolojik olarak daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Hazırlık maçı bile olsa kazanmayı isteyen bir takım oluşturmak güzel. Bunu lige de yansıtacağız" diye konuştu.



"MİDTSJÖ, İLGİLENDİĞİMİZ VE İSTEDİĞİMİZ OYUNCULARDAN BİRİ"



AZ Alkmaar forması giyen Midtsjö ile ilgilendiklerini söyleyen Buruk, "Midtsjö, ilgilendiğimiz ve istediğimiz oyunculardan biri. Onunla ilgili görüşmeler sürüyor. Onun yanında görüştüğümüz 1-2 oyuncu daha var. Birkaç gün içinde belli olur" şeklinde konuştu.



"HAYATIMIZI BİR KENARA BIRAKARAK BAŞARIYA ODAKLANDIK"



Transferde istedikleri her oyuncuyu getiremediklerini, Avrupa’da mücadele etmemelerinin de transferde bir dezavantaj yarattığını belirten Buruk, şöyle konuştu:



"Başkanımız ve yönetim kurulumuz bize her türlü desteği veriyor. Taraftarın istediği transferleri yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu Galatasaray camiası için bir şans. Kendi işlerini bırakıp sadece Galatasaray’ı düşünüyorlar. Bu fedakarlık çok önemli. Biz de hayatımızı bir kenara bırakarak başarıya odaklandık. Bunun için transfer çok önemli ama her oyuncuyu getiremiyorsunuz. Sizin istemeniz yetmiyor. Maddi olarak istediklerini verseniz bile Türkiye birinci tercihleri değil. Avrupa’da olmamamız da bizim için dezavantaj. Tam istediğimizi almak için zorlanıyoruz. İyi, geldiğinde bize katkı vereceğinden emin olduğumuz oyuncular istiyoruz. Bundan dolayı transfer süreci uzuyor. Ayrıca kendi içimizden oyuncular çıkarabiliriz. Altyapıdan oyuncularımız forma giyiyor. Az süre olan futbolcularımız bugün oynadı. Bu şekilde de ayakta kalacağız. Gelen oyuncularla da daha çok güçleneceğiz. Elimizdeki oyunculara da güveniyoruz ama bize doğrudan katkı sağlayacak futbolcuları da kadromuza katacağız. Orta sahada, ön tarafta, kenarda, en az 3-4 oyuncuyu kadromuza katmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz."



"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ OYUNCULAR ÖNÜMÜZE FIRSAT OLARAK GELEBİLİR"



Önlerine fırsat transferlerinin de çıkabileceğini ifade eden Okan Buruk, "Bu hafta bizim için önemli. Yaklaşık 10 günlük süreç içinde yapabileceğimizi yapacağız. Yapamazsak transfer 7 Eylül’e kadar devam ediyor. Son güne bırakacak değiliz ama önümüzde çok farklı seçenekler çıkabilir. Belki hiç beklemediğimiz oyuncular önümüze fırsat olarak gelebilir. En kısa zamanda eksik yerlerimize 1-2 oyuncu almak istiyoruz ama diğer yandan takımı hazırlıyoruz ve elimizdeki kadroyu en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın hepsinden memnunum" dedi.



"TÜRK ROTASYONU AÇISINDAN ELİMİZ GÜÇLÜ"



Türk oyuncu rotasyonunda ellerinin güçlü olduğuna dikkat çeken Buruk, "Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan çok iyi oynadı. Kanat alternatifleri açısından üçünü de hazır gördük. Bu sevindirici. Lig başladığında çok daha iyi hale geleceklerdir. Türk rotasyonunda bizim için iyi oldu. Taylan bugün iyi oynadı. Hamza Akman bizim için bir seçenek oldu. Metehan Baltacı genç bir futbolcu ama sırıtmadan savunmada oynuyor. Kazımcan Karataş’ın da iyi oynadığını düşünüyorum. Türk rotasyonu açısından elimizin güçlü olduğunu düşünüyorum. Kadromuza katacağımız oyuncular olacak ama elimizdekileri de performans anlamından en iyiye getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.



"OYUNCULARIMIZ ELİNDEN GELENİ YAPTI"



Oyuncularının hazırlık maçında elinden geleni yaptığını söyleyen Okan Buruk, "Maç sayısı daha önceden hazırlanmıştı ama belki daha fazla maç yapabilirdik. Oyuncularımıza daha fazla süre verebilirdik. Az süre verdiğim oyuncular oldu. Oyunculardan beklentilerimiz var ve daha yüksek maç sayısıyla görebilirdik. Beklentimin altında veya üstünde diye değerlendirme yapmak istemiyorum ama mevcut kadro içinde oyuncularımız elinden geleni yaptı" şeklinde konuştu.



"BÜTÜN OYUNCULARIMIZI GÖRMEK İSTİYORUM"



Avusturya kampına 1 gün geç dahil olan Luyindama hakkında da konuşan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:



"Oyuncular bizim değerimiz. Onları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Luyindama ile daha önce çalışmadık. Hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında onu göreceğim. O bölgeye takviye düşünüyorduk ama şu anda karar vermedik. Luyindama’nın ligi geç bitmişti. Buraya da bir gün geç geldi. Bütün oyuncularımızı görmek istiyorum. Ondan sonra karar vereceğiz."