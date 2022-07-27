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Galatasaray 1-1 Salernitana / Maç sonucu

#Galatasaray#Galatasaray Maç#Galatasaray Hazırlık Maçı
Galatasaray 1-1 Salernitana / Maç sonucu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, İtalyan ekibi Salernitana ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

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Galatasaray, Avusturya kampının ikinci etabında oynadığı ilk hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

Tivoli Stadı’nda oynanan hazırlık maçında Galatasaray, Salernitana ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahaya Okan Kocuk, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Çağlayan ve Haris Seferovic 11’iyle çıktı.

Hamza Akman, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Ömer Bayram, Beknaz Almazbekov, Bafetimbi Gomis, Efe Akman, Özgür Baran Aksaka ikinci yarıda şans bulan futbolcular oldu. İtalyan ekibi, 11. dakikada Erik Botheim'in golüyle 1-0 öne geçerken, Galatasaray bu gole 13. dakikada Haris Seferovic ile karşılık verdi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek olan Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçını 31 Temmuz Pazar günü Fiorentina ile oynayaca

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#Galatasaray#Galatasaray Maç#Galatasaray Hazırlık Maçı

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