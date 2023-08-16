Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Rashica, Zaniolo ve Ramos...

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Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana mücadesinin sonrasında açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK'TAN MOLDE EŞLEŞMESİ YORUMU

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Çok istekli başladık. Rakibe pozisyon vermedik, iyi işler yaptık. Önemli olan kazanmaktı. Maçın başındaki coşkumuz bize gelecek için ümit verdi ama Torreira'nın kırmızı kartı kötü oldu. Molde, kendi sahasında etkili olabilen bir takım. Kolay bir maç olmayacak." dedi.

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RASHİCA TRANSFERİ İÇİN CEVAP

Beşiktaş'ın Rashica transferi hakkında gelen soruya yanıt veren Buruk, "Maç sonrası Rashica haberlerini yeni duydum. Sağ kanatta çok fazla opsiyonumuz var, birçok fırsat da karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili gelişmeler olabilir." diye konuştu.

"ZANİOLO GİTMEK İSTİYOR"

İtalyan futbolcunun takımdaki geleceği hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Zaniolo ile ilgili süreç sürüyor. Kendisi Premier Lig'de oynamak isteyen bir oyuncu, buna saygı duyuyoruz. Kulübümüzün de menfaatleri oluşacaksa, bu transfer olacak gibi gözüküyor." açıklamasını yaptı.

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SERGİO RAMOS SÖZLERİ

Sergio Ramos hakkında soruyu yanıtlayan Buruk, "Stoper bölgesi için gidişata göre bakacağız. Şu anda ille bir oyuncu alacağız diye bir şeyimiz yok. Her pozisyon için çalışıyoruz. Stoper de bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

"ICARDI GENEL OLARAK İYİ OYNADI"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’yi yavaş yavaş hazırladıklarını söyleyen Buruk, "En iyi şekilde onu hazırlamaya çalıştık. Hem kendisi iyi iş yaptı hem de takımı öne çıkardı. Genel olarak iyi oynadı. Birbirine alışan takımız. İlk defa bir arada oynayan oyuncularımız vardı. Zaman içerisinde birbirlerine alışacaklar" şeklinde konuştu.



"ZANİOLO’NUN AYRILMA DURUMU VAR, BİTME AŞAMASINDA"

Geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica’nın Beşiktaş’a transfer olmasının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Maç sonunda öğrendim. O bölgede bizim için alternatif oyunculardan biri olduğunu söyledim. Listemizde birçok oyuncu var. Elimizde sağ kanat oyuncularımız var. Zaniolo’nun ayrılma durumu var. O bitme aşamasında. Onun yanında elimizde olan kanat oyuncularımız var. İlgilendiğimiz, görüştüğümüz oyuncalar da var. Kendi işimize, yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.

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Orta sahaya transfer yapmak istediklerini açıklayan Okan Buruk, "Takımın orta sahadaki gücünü arttıracak istediğimiz bir oyuncu olursa, geldiğinde bize çok büyük katkı verecek bir oyuncu olursa düşünürüz. Hem Avrupa hem ligde mücadele edeceğiz. Orta sahadaki sayımızı arttırmayı düşünüyoruz" dedi.



"MOLDE KALİTELİ BİR TAKIM"

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda karşılaşacakları Norveç ekibi Molde’yi değerlendiren Buruk, "Geçen senenin Norveç Ligi şampiyonu. Bu anlamda kadrosuna baktığımızda Linnes’i biliyoruz. Bugün 2. golü atan oydu. Kaliteli bir takım. İki takım da sentetik sahada oynuyordu. Rakibimizi daha fazla inceleyeceğiz. Net bir şekilde analiz edeceğiz. Ondan önce hafta sonu oynayacağımız Trabzon maçı var. İlk haftasında aldığımız beraberlik sonrası bu maç bizim daha önemli. Devamında Molde maçını düşüneceğiz" şeklinde konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KATILMAK İSTİYORUZ"

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Önceki sezonlara göre erken başladıklarını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Tekrar başladıktan sonra aynı konsantrasyonu zamanla yakalıyorsunuz. Oyucularımızın fiziksel ve mental performansları yukarı doğru gidiyor. Bu dönemde kazanarak gitmemiz gerekiyordu. Türkiye için önemli olan play-off turuna kalmaktı. Yıllardır buraya çok gelemeyen Türk takımlar var. Bu sene Galatasaray’ın play-off turuna kalması önemli. Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istiyoruz. Bu da Türk futbolu için, bizim için maddi ve manevi anlamda çok önemli. İki tane final maçı oynayacağız" diye konuştu.

Uruguaylı futbolcu Lucas Torrera için ise Buruk, "Lucas’ı maçın belli bir dakikasından sonra çıkarmayı düşünüyordum. Çok şanssız bir kırmızı kart oldu. Bizim için değerli oyunculardan biri. Bizim için şanssız oldu" açıklamasında bulundu.

Okan Buruk, her bölgeye olduğu gibi stoper bölgesine de transfer için de çalıştıklarını ifade etti.



"OLABİLECEK EN İYİ KADROYU KURACAĞIZ"

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Orta saha bölgesine Kerem Demirbay'ı transfer ettiklerini söyleyen 49 yaşındaki teknik direktör, "Kerem Demirbay, Almanya Milli Takımı’nda oynamış önemli bir oyuncu aldık. Türk statüsünde oynayabilecek bir transfer yaptık. Onun yanında orada 5 tane oyuncumuz var. Bir tane daha oyuncu olmayı düşünüyoruz. Bunda da yüzde yüz emin olmamız gerekiyor. Galatasaray standardında, direkt bize katkı verecek olursa kadromuzun içine katmayı düşünüyoruz. Transfer bitene kadar birçok fırsat çıkabiliyor. Geçen sene Zaniolo’da yaşadık. Bunula ilgili bekleyeceğiz. Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra belki kapanmadıktan önce yine fırsat çıkacak. Kadromuzu güçlendirmek için başkanımız, yönetim kurulumuz, Erden Bey bunla ilgili çalışmalara devam ediyor. Biz de çalışıyoruz. Olabilecek en iyi kadroyu kuracağız. Zaten iyi bir kadro kurduk. Bunun üstüne daha eksik yerlerimize ekleme yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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