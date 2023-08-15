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Son dakika: Beşiktaş, Milot Rashica ile anlaştı

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#Transfer#Beşiktaş#Rashica
Son dakika: Beşiktaş, Milot Rashica ile anlaştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 20:20

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Milot Rashica ve kulübü Norwich City ile anlaşma sağladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray’da kiralık geçiren Milot Rachica’yı transfer etmek üzere.

Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Norwich City'den Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica'yı kadrosuna katıyor.

Siyah beyazlı yöneticilerin, oyuncunun kulübü Norwich City ile bonservis konusunda anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.

Aynı anda 27 yaşındaki Kosovalı oyuncu ile de görüşen Beşiktaş, son anda bir aksilik çıkmazsa Rachica’yı İstanbul’a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek.

Sağ forvet oynayan Rachica ile Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgileniyor. Milot Rachica geçen sezon Galatasaray’da 30 maçta; 6 gol, 7 asistlik performans göstermişti.

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#Transfer#Beşiktaş#Rashica

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