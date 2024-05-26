Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk ve yeni hedef mesajı!

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Süper Lig'de Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri

Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar.

"BÜYÜK İŞ BAŞARDIK"

Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. En çok şeyi taraftarlar hak ediyor.

"GERÇEK 5. YILDIZ..."

Geçen sezonki şampiyonluktan sonra daha zor bir sezon yaşadık. 56. maça çıktık bugün. Şampiyonlar Ligi oynadık. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi oynayan takımlar ligde zorlanır. Rekorlarla bitirdik. Ligin üzerinde oyun oynadık. Taraftarımız hep yanımızda oldu. Tarihi rekorlarla şampiyon olduk, tarih yine Galatasaray'ı yazacak, 24. şampiyonluğu yazacak. Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız... Bunun da altını çizelim. Bizde her şeyin gerçeği var. Kopnyaspor da iyi takım, iyi oynadılar. Kazanmayı başardık. Başkanımıza, yönetim kurulumuza, Erden beye, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Galatasaray'da bu kadro rekorlar kırıyorsa sadece Okan hoca değil, birlikteliğimizden. Bir senedir şampiyon olamıyorduk, şimdi şampiyonluğu kutlayacağız.

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"BAŞARISIZLIK BENİM, BAŞARI HEPİMİZİN"

Çok zor bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi'ne uygun oyuncular aldık, bazısı oldu bazısı olmadı. Devre arasında önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Benim yaptığım bir şey yok, oyuncularım ve ekibim birlikte yaptık bunu. Payı eşit paylaşıyoruz. Başarısızlığı kendi üzerime aldım çünkü teknik direktör çözüm üretmeli. Geçen hafta suçu kendime almıştım. Başarıyı ortak kazandık. Çok büyük bir aileyiz ve önemli başarılar elde ediyoruz. Şimdi yeniden Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve ligde şampiyon olmak için çalışmaya başlayacağız.

YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Ben Galatasaray'ın bir parçasıyım, gelecek sezon buradan başka bir yerde çalışmayı hiç düşünmedik. Başkanımız hep 'Sözleşme yenileyelim' dediler ama lig bitsin öyle konuşuruz dedim. Galatasaray'da olmak benim için, oğlum için çok önemli. İnşallah yeni bir sözleşme, yeni bir sayfa açacağız. Bu hafta sevineceğiz ama haftaya yeni sezon için başlayacağız.

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BASIN TOPLANTISINA FUTBOLCULARDAN BASKIN

Okan Buruk'un basın toplantısını futbolcular ellerinde su şişeleriyle bastı. Şampiyon tezahüratlarına eşlik eden Okan Buruk, kutlamaları futbolcularını göstererek 'İşte gerçek şampiyon' diyerek bitirdi.