Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı ve fikstür tepkisi! 'Bokstaki gibi yumruk vardı! Bu program çok saçma'

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Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"OYUNA BİZ HAKİMDİK"

Kazanmak için geldik. Kazanacak bir oyunu daha çok ortaya koyduk. İki takım da bu maçın sonunda oyun olarak kimseyi mutlu edemedi. Az pozisyonla geçti. Rakibimiz çok bekledi. İlk yarıda top hep bizdeydi. Maçın ilk yarısında 1 şut şansı verdik, maçın genelinde isabetli şut şansı vermedik. Yanında biz skor üretmeye çalışan bir takımız. 90 dakika, skora yönelik değişiklikler yaptık. Tehlikeler yarattık ama yeterli miydi, değildi. Bu derbiden daha çok pozisyon, insanları doyuracak bir oyun beklenebilirdi. 0-0 bitti. Çok mutlu olmasak da derbi zordur. Daha çok bizim hakim olduğumuz bir oyundu.

PENALTI TEPKİSİ! "BOKS RİNGİNDE OLACAK ŞEY..."

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İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek. VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü.

"İNSANLARI FUTBOLA DOYURAMADIK"

Hakeme bağlamak istemiyorum. Biz de yeterli bir oyun ortaya koymadık. İlk yarı net penaltı var. Sacha Boey'in kartında da rakibin darbesi var. Yumruk sallayan oyuncu aynı kartı görüyor. Komik bunlar. Dediğim gibi çok doyuramadık insanları futbola. Teknik adam olarak özür diliyorum. Burada kazanmak çok önemliydi. İki takım da kaybetmemenin değerli olduğunu düşündü.

"MAÇ PROGRAMI ÇOK SAÇMA"

Bu yapılan program çok saçma. Üst üste iki derbi maç çok saçma. Ligin en çok yıpranan iki takımının dinleneceği yerde, 29 Aralık'ta bir daha maç oynayacak. Çok saçma. İki takım da kabul edip gidip orada oynayacağız. Beklenti nasıl olur, havası nasıl olur, bilmiyorum. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız.

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"FRED ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Fred önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'de oyun içinde önemli rolü olan oyuncu. Bizim için bir şey değişmiyor. Galatasaray'ın oyun planı her zaman dominant olmak ve önde oynamak. Ama Fenerbahçe için oynadığı zaman çok şey değişiyor.

"KEREM DEMİRBAY VE TORREIRA OYUN KURULUMUNA KATILDI"

Ligin en çok topla oynayan takımıyız. Rakibimizin karşılarken ki dizilişini biliyorduk. Kerem de Lucas da oyun kurmaya katıldılar. Barış ile yükseğe çıkardık. Rakibin bizim gibi sert baskı yapan takım değil. Alanında daha sert baskılar yapıyordular. Onu ikinci yarıda yaptılar. Kanat beklerimizi yukarı çıkararak Kerem ve Lucası kullandık.

"RAKİBİMİZ İKİNCİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ"

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Rakip analizimizde tabi ki Dzeko ile oynadıkları için sert bir baskı yapan takım değil. İlk yarı özellikle ikinci bölgeye çekildi rakibimiz. İkinci yarı İsmailin girmesiyle baskıları artırdılar. Kerem kaliteli bir ayak. Bu maçlarda takımı öne taşıyacak oyunculara ihtiyaç var. Fizik olarak üste çıktı. O yüzden Kerem'i düşündük.

"DAVINSON OYNAYACAK DURUMDA DEĞİLDİ"

Davinson bugün oynayacak durumda değildi, onunla ile ilgili de bakacağız.