Galatasaray'da Okan Buruk'tan Ndombele kararı! Alanyaspor maçında...

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RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini Hatay’dan alan sarı kırmızılılar seyircisi önünde hata yapmak istemezken üst üste 4 karşılaşmadan mağlubiyet ile ayrılan Akdeniz ekibi ise 3. maçına çıkacak olan Fatih Tekke ile ilk galibiyetini almak amacında.

Galatasaray’da kiloları nedeniyle eleştirilen Tanguy Ndombele milli arada yoğun bir çalışma programı uygulayıp fit duruma gelirken Fransız yıldızın bugün ilk 11’de olması bekleniyor.

Cimbom’da ayrıca kaleci Fernando Muslera ile stoper Davinson Sanchez bugün sarı kart görmeleri durumunda Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.