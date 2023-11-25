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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Ndombele kararı! Alanyaspor maçında...

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#Galatasaray#Okan Buruk#Ndombele
Galatasarayda Okan Buruktan Ndombele kararı Alanyaspor maçında...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 07:00

Galatasaray, milli aradan dönüşte bugün sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk, milli arada form tutan Ndombele için de kararını verdi.

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RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini Hatay’dan alan sarı kırmızılılar seyircisi önünde hata yapmak istemezken üst üste 4 karşılaşmadan mağlubiyet ile ayrılan Akdeniz ekibi ise 3. maçına çıkacak olan Fatih Tekke ile ilk galibiyetini almak amacında.

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Galatasaray’da kiloları nedeniyle eleştirilen Tanguy Ndombele milli arada yoğun bir çalışma programı uygulayıp fit duruma gelirken Fransız yıldızın bugün ilk 11’de olması bekleniyor.

Cimbom’da ayrıca kaleci Fernando Muslera ile stoper Davinson Sanchez bugün sarı kart görmeleri durumunda Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Ndombele

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