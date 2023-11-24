Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi Onana, Eriksen, Hojlund ve Luke Shaw gelişmesi! Altay Bayındır...

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da menajer Erik Ten Hag, Premier Lig'de oynayacakları Everton maçı öncesi basın toplantısında sakat oyuncular hakkında konuştu.

Luton Town maçında sakatlanan ve milli arayı kaçıran Christian Eriksen ile Rasmus Hojlund ile ilgili konuşan Ten Hag; "Eriksen'in zamana ihtiyacı var. Hojlund'un durumunu gün gün takip ediyoruz. Everton maçına emin değiliz ama gelecek hafta takımda olabilir" dedi.

Luke Shaw'ın kadroya döndüğünü söyleyen Hollandalı teknik adam; "Uzun zamandır orijinal sol bek olmadan oynuyorduk. Shaw'ın takıma dönmesi mutluluk verici' dedi.

"ONANA SAHADA OLACAK"

Milli maçta omzundan sakatlanan Onana ile ilgili de konuşan Ten Hag; "Onana antrenmana çıkıyor, durumu iyi. Everton maçında sahada olacak." diye konuştu.

Haberin Devamı

Altay Bayındır'ın Onana'nın sakatlığında Everton maçında forma giyebileceği konuşuluyordu.

RASHFORD, GALATASARAY MAÇINDA YOK

Öte yandan UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford'ın 1 maç ceza aldığını duyurdu. İngiliz yıldız, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Manchester United, 29 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.