×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi Onana, Eriksen, Hojlund ve Luke Shaw gelişmesi! Altay Bayındır...

Güncelleme Tarihi:

#Manchester United#Erik Ten Hag#Altay Bayındır
Manchester Unitedda Galatasaray maçı öncesi Onana, Eriksen, Hojlund ve Luke Shaw gelişmesi Altay Bayındır...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 19:10

Galatasaray'ın gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Manchester United'da menajer Erik Ten Hag sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili konuştu. Hollandalı teknik adam, Altay Bayındır'la ilgili kötü haberi duyurdu.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da menajer Erik Ten Hag, Premier Lig'de oynayacakları Everton maçı öncesi basın toplantısında sakat oyuncular hakkında konuştu.

Luton Town maçında sakatlanan ve milli arayı kaçıran Christian Eriksen ile Rasmus Hojlund ile ilgili konuşan Ten Hag; "Eriksen'in zamana ihtiyacı var. Hojlund'un durumunu gün gün takip ediyoruz. Everton maçına emin değiliz ama gelecek hafta takımda olabilir" dedi.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Muslera ile Sanchez sınırda Alanyaspor ile 15. randevu...Galatasaray'da Muslera ile Sanchez sınırda! Alanyaspor ile 15. randevu...Haberi görüntüle

Luke Shaw'ın kadroya döndüğünü söyleyen Hollandalı teknik adam; "Uzun zamandır orijinal sol bek olmadan oynuyorduk. Shaw'ın takıma dönmesi mutluluk verici' dedi.

"ONANA SAHADA OLACAK"

Milli maçta omzundan sakatlanan Onana ile ilgili de konuşan Ten Hag; "Onana antrenmana çıkıyor, durumu iyi. Everton maçında sahada olacak." diye konuştu.

Haberin Devamı

Altay Bayındır'ın Onana'nın sakatlığında Everton maçında forma giyebileceği konuşuluyordu.

RASHFORD, GALATASARAY MAÇINDA YOK

Öte yandan UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford'ın 1 maç ceza aldığını duyurdu. İngiliz yıldız, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Manchester United, 29 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manchester United#Erik Ten Hag#Altay Bayındır

BAKMADAN GEÇME!