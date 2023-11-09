Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakem tepkisi ve Mauro Icardi sözleri: Kırmızı kartı vermedi, golden önce faul var

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"10 KİŞİ KALSALAR FARKLI OLABİLİRDİ"

"Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var."

"1 PUAN ALSAYDIK BİZİM İÇİN İYİ OLABİLİRDİ"

"İlk maça göre rakibimize daha fazla pozisyon verdik. Makineleşmiş bir takımla oynadık. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Hedefimiz gruptan çıkmak. Burada 1 puan alsaydık bizim için iyi olabilirdi. Son dakikalarda bir tepki verdik ama maçı çeviremedik."

ICARDI NEDEN ÇIKTI?

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"Icardi'nin adalesi tuttu ve rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı. Angelino yorulduğu için çıkmak zorunda kaldı. Hakim ile ilgili sürece dikkat ediyoruz. Şu an çok önemli bir sakatlığımız yok."

"LİGDE DE AVRUPA'DA İYİ GİTTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek gruptan çıkmış halde konuşabiliyordum şu anda. Ancak oyun olarak iyi noktadayız. Ligde de Avrupa'da iyi gittiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimiz kalan iki maçımızı da kazanmak. Taraftarlarımız bugün harika bir destek verdi bize. Onlara buradan puan alarak teşekkür etmek isterdik ama olmadı. Bizi sanki İstanbul'da gibi hissettirdikleri dakikalar oldu."