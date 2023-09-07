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Galatasaray'da Okan Buruk'ı zorlu bir tercih bekliyor! Süper Lig'de üçüncü yerli sıkıntısı...

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda Okan Burukı zorlu bir tercih bekliyor Süper Ligde üçüncü yerli sıkıntısı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 07:00

8+3 kuralı nedeniyle Okan Buruk’u lig maçlarında zorlu bir tercih bekliyor. Orta sahada Kerem Demirbay oynarsa Ndombele ya da Mertes kulübeye çekilecek. Barış Alper ’in 11’e girmesi Zaha, Ziyech ve Tete’nin yedek kalmasına yol açacak. Sol bekte Kazımcan Karataş tercih edilirse Angelino, Buruk’un yanında oturacak. Kalede Günay oynarsa takımın en güvendiği isim olan Muslera sahada olmayacak.

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Art arda dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’u özellikle Trendyol Süper Lig’de oynanacak maçlarda zor bir tercih bekliyor. TFF’nin Süper Lig’de yabancı kuralının 8+3 olarak devam edeceğini duyurması nedeniyle tecrübeli teknik adam özellikle yurt içindeki maçlarda bazı yıldız oyuncuları yedek bırakmak zorunda kalacak. Bu sezon kadrosunu Bakambu, Angelino, Zaha, Ziyech, Tete, Ndombele, Sanchez ile takviye eden, İcardi’nin de bonservisini alan sarı kırmızılılarda camianın en çok merak ettiği soru şu: Kulübede hangi yıldız oturacak?

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DEVLER LİGİ’NDE SORUN YOK AMA...

Şampiyonlar Ligi’nde sıkıntı olmamasına karşın Süper Lig’de sezonun genelinde sahadaki 3 yerlinin 2’sinin Abdülkerim Bardakcı ile Kerem Aktürkoğlu olmasına kesin gözle bakılıyor. Okan Buruk’u en çok 3. yerli tercihi zorlayacak. Orta sahada mavi kart kontenjanından yararlanan Kerem Demirbay tercih edilirse bu durumda uzun uğraşlar sonrasında takıma kazandırılan Tanguy Ndombele’nin kesilmesi gerecek. Ya da yaşına rağmen performansıyla alkış alan ve Buruk’un en güvendiği isimlerden biri olan Dries Mertens kenara alınacak.

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ABDÜLKERİM-KAAN İKİLİSİ OLUR MU?

Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz oynatılırsa bu durumda Zaha, Ziyech ve Tete kulübede oturmak zorunda kalacak. Sol bekte Kazımcan Karataş şans bulursa Angelino yedek soyunacak. Eğer Okan Buruk gidip eldivenleri Günay’a emanet ederse bu durumda kalede rakiplerin korkulu rüyası, takımın en büyük güvencesi, kaptan Fernando Muslera hocasının yanında oturacak. Diğer bir seçenek ise savunmadaki Nelsson-Abdülkerim tandeminden vazgeçip buraya Kaan Ayhan’ı monte etmek.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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