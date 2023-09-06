Galatasaray'da ayrılık! Belçika'ya kiralandı

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Kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırıyor.

Galatasaray, son olarak 20 yaşındaki stoper oyuncusu Emin Bayram'ın, Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda KVC Westerlo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 11 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, gol ya da asist katkısı üretemedi.