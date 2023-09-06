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Galatasaray'da ayrılık! Belçika'ya kiralandı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Emin Bayram
Galatasarayda ayrılık Belçikaya kiralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 19:07

Galatasaray, genç savunma oyuncusu Emin Bayram'ın Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

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Kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırıyor. 

Galatasaray, son olarak 20 yaşındaki stoper oyuncusu Emin Bayram'ın, Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda KVC Westerlo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 11 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, gol ya da asist katkısı üretemedi.

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#Transfer#Galatasaray#Emin Bayram

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