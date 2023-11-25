Galatasaray'da Okan Buruk, Salih Özcan transferinde ısrarcı! Fenerbahçe de istiyor...

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Tecrübeli teknik adam sezon başında da milli futbolcunun transferini isterken sarı kırmızılıların tüm girişimlerine karşın Borussia Dortmund kulübü ikna edilememişti.

OYUNCU GELMEYE SICAK

Okan Buruk’un Lucas Torreira’nın partneri olarak düşündüğü Salih’in de Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Ancak sarı kırmızılıların 30 Haziran 2026’ya kadar Borussia Dortmund ile sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için Bundesliga ekibini ikna etmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE DE TALİP

Cimbombu transferi 8-10 milyon Euro seviyesinde bonservis ödeyerek bitirmeyi hedeflerken aynı bölge için arayışta olan Fenerbahçe’nin de Salih Özcan’a talip olması iki ezeli rakibi transferde bir kez daha karşı karşıya getirebilir.

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Sezon başında Galatasaray’ın yıllık ücrette anlaşamadığı Sebastian Szymanski ile bitirmek için çok uğraştığı Fred, Kanarya’yı tercih etmişti. Galatasaray ise sarı lacivertlilerin çok istediği Zaha ile Ziyech'i kadrosuna katmayı başarmıştı.