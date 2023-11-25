×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Okan Buruk, Salih Özcan transferinde ısrarcı! Fenerbahçe de istiyor...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Salih Özcan
Galatasarayda Okan Buruk, Salih Özcan transferinde ısrarcı Fenerbahçe de istiyor...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 07:00

Devre arasında 6 numaraya yerli takviyesi yapmak isteyen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un gurbetçe futbolcu Salih Özcan konusundaki ısrarı sürüyor. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan oyuncuya Fenerbahçe de talip.

Haberin Devamı

Tecrübeli teknik adam sezon başında da milli futbolcunun transferini isterken sarı kırmızılıların tüm girişimlerine karşın Borussia Dortmund kulübü ikna edilememişti.

OYUNCU GELMEYE SICAK

Okan Buruk’un Lucas Torreira’nın partneri olarak düşündüğü Salih’in de Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Ancak sarı kırmızılıların 30 Haziran 2026’ya kadar Borussia Dortmund ile sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için Bundesliga ekibini ikna etmesi gerekiyor.

Gözden KaçmasınManchester Unitedda Galatasaray maçı öncesi Onana, Eriksen, Hojlund ve Luke Shaw gelişmesi Altay Bayındır...Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi Onana, Eriksen, Hojlund ve Luke Shaw gelişmesi! Altay Bayındır...Haberi görüntüle

FENERBAHÇE DE TALİP

Cimbombu transferi 8-10 milyon Euro seviyesinde bonservis ödeyerek bitirmeyi hedeflerken aynı bölge için arayışta olan Fenerbahçe’nin de Salih Özcan’a talip olması iki ezeli rakibi transferde bir kez daha karşı karşıya getirebilir.

Galatasarayda Okan Buruk, Salih Özcan transferinde ısrarcı Fenerbahçe de istiyor...

Haberin Devamı

Sezon başında Galatasaray’ın yıllık ücrette anlaşamadığı Sebastian Szymanski ile bitirmek için çok uğraştığı Fred, Kanarya’yı tercih etmişti. Galatasaray ise sarı lacivertlilerin çok istediği Zaha ile Ziyech'i kadrosuna katmayı başarmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Salih Özcan

BAKMADAN GEÇME!