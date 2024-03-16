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Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! 2 yıllık kontrat için anlaşma...

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruk gelişmesi 2 yıllık kontrat için anlaşma...
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 08:10

Galatasaray'da başkanlığa devam etmeyi hedefleyen Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli hoca ile de 2 yıllık kontrat konusunda anlaştı.

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Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Okan Buruk için şimdiden kolları sıvadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, haziran ayında yapılacak olan seçimde devam etmesi durumunda tecrübeli hoca ile yeni sözleşme imzalayacağı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde, 50 yaşındaki hocayla bir araya gelen ve detaylı bir toplantı yapan Özbek, yeni teklifini Okan Buruk'a iletti.

Sabah'ın haberine göre görüşmenin olumlu geçtiği ve başarılı teknik adamla 2 yıllık kontrat konusunda anlaşma yapıldığı öğrenildi. Bu hamle sarı-kırmızılı camiada sevinçle karşılandı. Ancak Buruk'un, yönetimin değişmesi halinde, yurt dışından da gelebilecek önemli bir teklif karşısında açık kapı bıraktığı ve Avrupa macerasını denemek istediği ifade edildi.

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Geçen sezon 14 maç üst üste kazanıp rekor kırarak Galatasaray'ı şampiyon yapan deneyimli çalıştırıcı, bu sene de tarih yazmaya devam ediyor. Ligde lider olan Buruk, iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisiyle Mircea Lucescu'nun rekorunu egale etti. Okan Buruk ayrıca Süper Lig'de 50 galibiyete 62 maç sonunda ulaşarak bunu en kısa sürede başaran teknik adam ünvanına da sahip.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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