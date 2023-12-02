×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Okan Buruk açıkladı! Abdülkerim Bardakcı ve Zaha neden kadroda yok?

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Pendikspor#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruk açıkladı Abdülkerim Bardakcı ve Zaha neden kadroda yok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 18:45

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile karşılaştıkları mücadele öncesi konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Pendikspor'a konuk olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı.

Kendi oyunlarını ortaya koyacaklarını söyleyen Okan Buruk, "Bir önceki maçın 11'inde olmayan oyuncularla başlıyoruz. Bir anlamda dinlenik oyuncular. Diğer oyuncuların antrenman görüntüleri iyiydi. Konsantrasyonu sürdüreceğiz. Maç bittiğinde lider olmak istiyoruz. Bu anlamda çok önemli bir maç. Rakibimizi aşağı yukarı tanıyoruz. Zemin çok güzel. Stadyumun içi çok şık, tertemiz, çok güzel şeyler yapılmış. Bazı değişiklikler var rakibimizde. Maça başlayacağız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağız." diye konuştu.

Gözden KaçmasınArda Turanın Eyüpsporuna yan bakılmıyorArda Turan'ın Eyüpspor'una yan bakılmıyorHaberi görüntüle

KADRODA OLMAYAN OYUNCULAR

Kadroda yer almayan Abdülkerim ve Zaha ile ilgili konuşan Okan Buruk, "Abdülkerim ve Zaha, Manchester United maçında da ağrıları vardı, iğneyle oynamışlardı. Bugün onları zorlamak, riske etmek istemedik. Ağrıları da vardı. Bir sonraki maçta bizle olacaklarını düşünüyoruz." dedi.

Gözden KaçmasınEURO 2024te dağıtılacak para ödülleri açıklandıEURO 2024'te dağıtılacak para ödülleri açıklandı! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Pendikspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!