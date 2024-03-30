Galatasaray'da Nelsson için ayrılık zamanı! 15 milyon euro...

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson ayrılığa çok yakın. Sezon başında Davinson Sanchez'in transfer edilmesiyle bir anda rotasyon oyuncusu olan Nelsson sonrasında Abdülkerim ve Sanchez'in geçirdiği sakatlıkların ardından kaptığı formayı bir daha bırakmadı. Etkileyici bir performans sergileyen Danimarkalı yıldız yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacak. Galatasaray'ın kasasına girecek rakam ve Nelsson'un yeni adresi netlik kazandı.

YÖNETİMDEN İZİN ÇIKMAMIŞTI

7 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attığı Galatasaray’da kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Victor Nelsson, son 2 transfer döneminde Avrupa kulüpleriyle masaya oturmuş, ancak yönetimden izin çıkmayınca ayrılık gerçekleşmemişti.

SAKATLIKLAR SONRASI FORMAYI KAPTI

Sezon başında Sanchez’in transfer edilmesiyle yedek stoper konumuna gerileyen Danimarkalı savunmacı, eylül ayında isyanını dile getirmiş, sonraki süreçte as oyuncuların sakatlanmasıyla beraber tekrar formasına kavuşmuştu.

Haberin Devamı

MİLLİ ARADA GÖRÜŞMELER YAPTI, ANLAŞMA SAĞLADI

Nelsson, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda artık mutlu olduğunu ve şampiyonluğa odaklandığını dile getirmişti.

Danimarka Milli Takımı’na da düzenli olarak katılan Nelsson’un bu süreçte yine birkaç kulüple transfer görüşmesi yaptığı kaydedildi. Fanatik'in haberine göre 25 yaşındaki savunmacının son olarak görüştüğü ekiplerden İtalyan devi Napoli’yle el sıkıştığı öğrenildi.

KOLAYLIK SAĞLANACAK! BONSERVİS...

Napoli’nin henüz resmen Galatasaray’ın kapısını çalmadığı, ancak Nelsson’un yönetimle yaptığı son görüşmede artık kariyerini bir üst aşamaya taşımak üzere söz aldığı biliniyor. Dolayısıyla Sarı-Kırmızılı kulübün bu kez Nelsson’un önünü açması bekleniyor.

Galatasaray’ın Nelsson’un satışından bonservis beklentisi ise 15 milyon Euro civarında. Kulübe yakın kaynaklar, ayrılığın artık çok yakın olduğunu ifade ediyor.