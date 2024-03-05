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Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi için yeni gelişme! Dursun Özbek devreye giriyor

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#Galatasaray#Muslera#Dursun Özbek
Galatasarayda Musleranın sözleşmesi için yeni gelişme Dursun Özbek devreye giriyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 09:53

Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışla Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteren Muslera'nın sözleşme durumunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray kalesini uzun yıllardır başarıyla koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Taraflar arasında bir süredir devam eden görüşmelerden henüz sonuç alınabilmiş değil ancak başkan Dursun Özbek konuyla bizzat ilgilenme kararı aldı.

Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk, Muslera'nın takımda kalması için yapılabilecek her şeyin yapılmasını istiyor. Başarılı teknik direktör, yaptığı açıklamalarda da oyuncusunun ne kadar değerli olduğu vurguluyor.

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Fanatik'in haberine göre Beşiktaş maçında Galatasaray için değerini yine gösteren Muslera için başkan Dursun Özbek devreye giriyor. Kurmaylarına talimat veren Özbek, Muslera'nın sözleşmesinin bir an önce uzatılmasını istedi. Sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı file bekçisi ile bu hafta yeniden görüşüp 2 yıllık bir teklif yapacak.

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Muslera'nın Galatasaray'dan yıllık 2.2 milyon euro istediği, Galatasaray'ın teklifinin ise 1.5 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Dursun Özbek'in gerekmesi halinde Muslera ile birebir görüşme yapacağı de ifade edildi.

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#Galatasaray#Muslera#Dursun Özbek

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