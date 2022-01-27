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Galatasaray'da Morutan'a sürpriz talip! Hagi sonrası flaş hamle...

#Transfer#Olimpiu Morutan#Ianis Hagi
Galatasarayda Morutana sürpriz talip Hagi sonrası flaş hamle...

Galatasaray'ın çok şeyler beklediği Olimpiu Morutan'a sürpriz bir talip çıktı. Rangers'ın yıldız oyuncusu Ianis Hagi'nin sakatlanmasının ardından Morutan için temasların başladığı ifade edildi.

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Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin sakatlığı Rangers'ta büyük moral bozukluğu yaratırken, genç futbolcunun boşluğunu doldurmak için çalışmalar başladı.

Rangers Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Hagi'nin sakatlığının kendilerine darbe vurduğunu belirterek "Ianis ameliyat oldu ve sezon sonuna kadar bizimle olmayacak. Eğer başarabilirsek, onun yerine bir oyuncu almaya çalışacağız ancak yapmış olmak için transfer yapmayacağız. Ianis'le konuştum, iyileşmeye odaklanmış durumda" ifadelerini kullanmıştı.

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GALATASARAY YEŞİL IŞIK YAKABİLİR

Transfer çalışmalarına başlayan İskoç ekibi, rotasını Türkiye'ye çevirdi. İskoç basınında yer alan habere göre Rangers'ın Hagi'nin yerine transfer etmek istediği isimler arasında Galatasaraylı Olimpiu Morutan da yer alıyor.

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Rangers'ın Morutan'ı 6 aylığına kiralayabileceğini ve Galatasaray'ın da Rumen futbolcunun gelişmesi için bu transfere yeşil ışık yakabileceği belirtildi.

Galatasaray formasıyla 26 maçta süre alan 22 yaşındaki Morutan, 3 gol atıp 5 de asist yaptı.

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#Transfer#Olimpiu Morutan#Ianis Hagi

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