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Galatasaray'da Morutan için karar verildi! Süper Lig ve İtalya...

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#Galatasaray#Transfer#Morutan
Galatasarayda Morutan için karar verildi Süper Lig ve İtalya...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 23:36

Galatasaray, geçen sezonu İtalya'da kiralık geçiren Olimpiu Morutan için kararını verdi. Rumen futbolcu yeni sezonda da kiralık gönderilecek. Morutan'ı Süper Lig'den 4 kulüp ve İtalya Serie B'den bir kulüp istiyor.

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Galatasaray, 2021/22 sezonunun başında 4.2 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Olimpiu Morutan için kararını verdi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki Rumen futbolcuyu yeniden kiralayacak. Morutan'ı Süper Lig'den Konyaspor, Pendikspor, Rizespor ve Fatih Karagümrük istiyor.

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SERIE B'DEN PALERMO TALİP

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre İtalya Serie B ekibi Palermo, Morutan'ı kiralamak için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

GEÇEN SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezonu Serie B ekibi Pisa'da kiralıkı geçiren Morutan, 36 maçta 6 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

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#Galatasaray#Transfer#Morutan

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