Galatasaray'da Morutan için karar verildi! Süper Lig ve İtalya...

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Galatasaray, 2021/22 sezonunun başında 4.2 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Olimpiu Morutan için kararını verdi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki Rumen futbolcuyu yeniden kiralayacak. Morutan'ı Süper Lig'den Konyaspor, Pendikspor, Rizespor ve Fatih Karagümrük istiyor.

SERIE B'DEN PALERMO TALİP

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre İtalya Serie B ekibi Palermo, Morutan'ı kiralamak için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

GEÇEN SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezonu Serie B ekibi Pisa'da kiralıkı geçiren Morutan, 36 maçta 6 gol atıp 8 de asist yapmıştı.