Ibrahim Sehic'ten özel açıklamalar! 'Fatih Terim istedi, Galatasaray'a imza atmak üzereydim' Icardi ile kavgası, Dzeko, Livakovic...

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2020 yılından beri Konyaspor forması giyen ve geride bıraktığımız sezon 33 maçta yeşil-beyazlıların kalesini koruyan Boşnak kaleci Ibrahim Sehic, Al-Khaleej’le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Mersin İdman Yurdu ve Erzurumspor FK formaları da giyen deneyimli file bekçisi, Erzurumspor FK’da oynadığı dönem “TFF 1.Lig’in en az gol yiyen kalecisi” unvanını kazandı. Son dönemde Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Roberto Firmino, N'Golo Kanté gibi dünya yıldızlarının transfer olduğu Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al-Khaleej formasıyla boy gösterecek olan 34 yaşındaki Sehic, Bosna Hersek Milli Takımı’nda da 50 karşılaşmaya çıktı. Başarılı eldiven, Süper Lig serüveni başta olmak üzere vatandaşı Edin Dzeko, milli kalecilerimizin performansı, Fenerbahçe’ye transferi konuşulan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve Galatasaray’a iptal olan transferi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

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“GEÇEN SEZON BİZİM İÇİN ÇOK ZOR GEÇTİ, DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK”

Süper Lig’de geçen sezonu 51 puanla 8. sırada tamamladınız. Konyaspor’daki son sezonunuzu değerlendirir misiniz?

Geçen sezon bizim için çok zor geçti. Sezon bizim için gerçekten iyi başlamıştı. 6 maç kalemizde gol görmedik ve ilk 6-7 maç sonrasında Süper Lig’de ilk 2’de yer almıştık. Bence iyi de oynuyorduk ama sonra takımda sakatlıklar yaşandı. Kulübümüz, antrenörümüzle yollarını ayırma kararı aldı. Zorluklarla mücadele ettik. Yeni antrenör bulmakta zorluklar yaşadık. En iyi performansı göstermek için zamana ihtiyacımız vardı. Garip bir sezon oldu. Ligde çok fazla ara vardı. Dünya kupası, deprem ve seçimlerden dolayı Süper Lig’e çok fazla ara verildi. Hepimiz için zorlu bir süreçti. Transfer dönemi iyi değerlendirilemedi. Daha iyisini yapabilirdik. Karagümrük’le aynı puana sahiptik ve ligi 8.sırada bitirdik. Başımızdan geçen bunca olaya rağmen bulunduğumuz konumdan mutlu olmalıyız.

“KALECİLİK, TAKIMA GÜVEN AŞILAYAN VE GOL YEMEMEK İÇİN EN ÖNEMLİ MEVKİ”

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Türkiye’de, Erzurumspor ve Konyaspor formalarıyla TFF 1. Lig ve Süper Lig'de en az gol yiyen kalecilerden oldunuz. Başarılı performansınız hakkında neler söylemek istersiniz?

Kalecilik, gol yememek için en önemli mevki. Takıma güven aşılayan pozisyon bu. Takımıma her zaman yararlı olmak için en iyi şekilde çalışıyorum. Konya’daki 3 sezonum da gayet iyi gitti. Dikkatli bir şekilde takımıma yardımcı olmaya çalıştım. Bana verdiği özellikler için Allah’a şükrediyorum. Beni destekledikleri için aileme ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Takımınız sizi bu kadar desteklediği zaman işinizi yapmak daha kolay oluyor.

“GENÇ ANTRENÖRLER, TÜRK FUTBOLUNA FARKLI BİR MANTALİTE GETİRİYOR”

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Uzun yıllar Türkiye'de futbol oynadınız. Türk futbolu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’ye 2011 yılında geldim. Futbol Türkiye’de çok değişti. Aynı zamanda kurallar da değişti. Futbol büyümeye devam ediyor. Türkiye’de genç hocaların çalışmaya başlamasından memnuniyet duyuyorum. Futbolumuza farklı bir mantalite getiriyorlar. Getirdikleri mantalite, modern futbol ve Avrupa takımları gibi oynamak için çok önemli. Böylece Avrupa takımlarıyla daha iyi şekilde başa çıkabiliyoruz.

“TÜRKİYE’DE, TARAFTARLARDAN DOLAYI KALECİLERİN ÜZERİNDE FAZLA BASKI VAR”

Sizce Türkiye'de kaleciler üzerinde bir baskı var mı?

Sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde kalecilerin üzerinde bir baskı var. Taraftarlardan dolayı burada baskı biraz daha fazla. Bu işimizin bir parçası. Kalecilik gibi kritik pozisyonlarda oynuyorsanız böyle şeylere alışık olmanız gerekiyor. Ben baskıyı daha çok seviyorum. Adrenalin, yüksek tansiyon ve baskıyı kaldırmayı seviyorum. Bu tip duygular size mevkinizi yaşattırıyor. Bu durum kalecilerle diğer oyuncuları birbirinden ayırıyor. Oynaması çok hassas bir pozisyon.

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“ALTAY, UĞURCAN, MERT VE DOĞAN GİBİ YETENEKLER VAR. TÜRKİYE GELECEK YILLARDA KALECİ PROBLEMİ YAŞAMAZ”

Türkiye'de uzun süredir futbol oynayan bir kaleci olarak Türk kalecilerin potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi kalecileri beğeniyorsunuz?

Türkiye’nin gelecek yıllarda kaleci sıkıntısı çekeceğini düşünmüyorum. Birçok yeni kaleci var. Bu kalecilere modern futbola uygun çalışmalar yaptırılıyor. Altay, Uğurcan, Mert Günok ve Doğan Alemdar gibi çok fazla yetenekli kaleciler var. Eğer böyle çalışmaya devam edip işlerine odaklanırlarsa Türkiye’nin kaleci problemi yaşayacağını düşünmüyorum.

“FATİH TERİM BENİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ, GALATASARAY’A İMZA ATMA FIRSATIM OLDU”

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Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray’a transferiniz konuşulmuştu. O sezon transferinizde neler yaşandı?

Evet, Konyaspor’a gelmeden önce Galatasaray’a imza atma fırsatım olmuştu. Konyaspor için sağlık kontrolünden geçerken Galatasaray’dan telefon geldi. Muslera’nın bir sakatlığı olduğu için Galatasaray’la görüşmüştüm. FATİH TERİM ve kaleci antrenörleri beni istediklerini söyledi ancak Konyaspor’a söz vermiştim ve transferim bitmek üzereydi. Transferim imzaya kalmıştı diyebilirim. O durumdayken Galatasaray’a gitmek hoş olmazdı. Böylece Konya’da kalmaya karar verdim. Ailemin yarısı Galatasaray taraftarıydı. Onlar Galatasaray’a gitmemi istiyordu. Galatasaray büyük bir kulüptü çünkü. Konyaspor’a daha önceden söz verdiğim için sözümden caymak benim yapabileceğim bir şey değildi. Daha sonra Konyaspor’la iyi bir sezon geçirmiştim. Konyaspor’la ligi 3.bitirmiştik, bundan dolayı verdiğim karardan dolayı mutsuz değilim. Demek ki kaderim böyleymiş. Konya’da yaşadığım çok fazla anı var. Orada iyi insanlar tanıdığım için çok mutluyum.

“FENERBAHÇE, EDİN DZEKO’YA SAHİP OLDUĞU İÇİN KENDİNİ ÇOK ŞANSLI HİSSETMELİ”

Fenerbahçe’nin yeni transferi, aynı zamanda milli takımdan arkadaşın olan Dzeko'nun potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz?

Dzeko’yla çocukluğumuzdan beri tanışıyoruz. Beraber büyüdük. Bosna’da aynı takımda oynamıştık. Dzeko, tabii ki büyük bir oyuncu. Onun hakkında bir şey söylemeye gerek yok. 3 ay önce Inter’le Şampiyonlar Ligi’nde final oynaması dahi onun kalitesini yansıtıyor. Kişiliği ve takım arkadaşlarına yardımcı olması onun en önemli özelliğidir. İnanılmaz bir santrfor. Dzeko, takım oyuncusudur. Fenerbahçe, Dzeko’ya sahip olduğu için kendini çok şanslı hissetmeli.

“LİVAKOVİC GİBİ BİR KALECİYİ TRANSFER ETTİĞİNİZDE HATA YAPMA OLASILIĞINIZ ÇOK DÜŞÜKTÜR”

Fenerbahçe, kalecisi Altay Bayındır için birçok transfer teklifi aldı. Sarı-lacivertli ekip, diğer yandan da Hırvat kaleci Livakovic’i kadrosuna katmak için çaba harcıyor. Hem Altay’ın Avrupa’ya transfer ihtimali hem de Livakovic’in performansı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Altay Bayındır’ın Avrupa’nın herhangi bir liginde oynamasının ona iyi geleceğini düşünüyorum. Altay, farklı bir ülkede, farklı bir antrenörle ve farklı bir ligde kendini geliştirebilir. Altay için çok iyi bir tecrübe olur. Altay, birkaç yıl içerisinde kesinlikle çok daha iyi bir kaleci olabilir. Livakovic, çok tecrübeli ve iyi bir kaleci. Hırvatistan’la müthiş bir dünya kupası oynadı. Dinamo Zagreb’te de uzun yıllardır takım kaptanı ayrıca. Böyle bir kaleciyi transfer ettiğinizde hata yapma olasılığınız çok düşüktür.

“BABAM BOSNA SAVAŞINDA VEFAT ETTİ, AİLEME YAPILACAK HAKARETLER BENİM KIRMIZI ÇİZGİMDİR”

SORU-9: Geçtiğimiz sezon Galatasaray’la oynadığınız her iki maçta kırmızı kart görmüş, Muslera ve Icardi ile yaşadığınız olaylar çok konuşulmuştu. Maçtaki olayları nasıl değerlendiriyorsun?

Evet, Galatasaray’la ilk maçımızda kırmızı kart gördüm. O maçta son dakikalarda bir gol yemiştik. O an üzgündüm. İkinci sarıyı yemeden önce birisi ayağıma basmıştı, yere düştüm ve ikinci sarıyı yedim. Maçtan sonra bana ve aileme mesaj yoluyla hakaret edilmeye başlandı. İkinci maçtan 5 gün önce de bu şekilde hakaret mesajları geldi. Benim babam Bosna savaşında öldü. O yüzden bu konular benim için çok hassastı. Bunu kaldıramadım. Kazandığımız maçın öncesinde bana ve aileme hakaret etmeye devam ettiler. Maçtan sonra takımımızla stadyumda sevindik ama bu Galatasaray taraftarlarını provoke etmek için değildi. Onlara karşı yaptığım özel bir şey değildi. Bu sadece bana ve aileme hakaret edenlere karşı bir cevaptı. Bu futbolda olan bir şeydir. Bazen kaybederseniz sessiz olup kaybettiğinizi kabul edersiniz, kazandığınızda da çıkıp bunu kutlarsınız. Kimsenin saygı sınırlarını aşmaması lazım. Aileme yapılacak hakaretler benim kırmızı çizgimdir. O yüzden bu reaksiyonu verdim. Kimsenin bunu geçmemesi lazım. Ailemin yarısı Galatasaraylı. Ben neredeyse Galatasaray’a imza atacaktım. Galatasaray’ı zaten seviyorum, onlara karşı herhangi bir kinim yok. Hatta Türkiye’deki favori takımım Galatasaray’dı.

“TÜRKİYE’DE ÇOK GÜZEL ATMOSFERLER VAR AMA BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇOK TUTKULU VE COŞKULU”

Hangi takımın stadyum atmosferini ve taraftarlarını beğeniyorsunuz?

Türkiye’de çok güzel atmosferler var. Beşiktaş taraftarını daha çok seviyorum. Çok tutkulu ve coşkulu bir taraftar grubu. Tabii Fenerbahçe ve Galatasaray’ın atmosferi de böyle, çok farklı değil. Maç başladığında tüm taraftarlar coşku içinde. Konyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü’nün de çok ateşli taraftarları var. Bu sezon da stadyumları dolu görmeyi umut ediyorum. Taraftarların zevk aldığını, herkesin rakibe ve taraftarlarına saygılı davrandığını görmek istiyorum. Rekabet sadece sahada olmalı ve şiddet olmamalı. Her zaman Fair-Play içinde olmalıyız.

“RONALDO, BENZEMA GİBİ OYUNCULARLA AYNI SAHAYI PAYLAŞMAK BENİM İÇİN DE FARKLI BİR DENEYİM OLACAK”

Ronaldo, Benzema, Mahrez gibi yıldızları transfer ederek futbol dünyasında dikkat çeken Suudi Arabistan Ligi’ne transfer oldun. Yıldız oyunculara karşı oynayacaksın. Bir dönemin transfer rekoru kıran ve başarılarla dolu geçmişi olan futbolcularla oynayacak olmak sana neler hissettiriyor?

Önümüzdeki iki sezon Al Khaalej forması giyeceğim. Benim için kolay bir adım değildi. Kariyerimi Konyaspor’da tamamlayacağımı düşünüyordum ama futbolda bazen hayır diyemeyeceğiniz teklifler oluyor. Böyle durumlarda sadece kendinizi değil hem ailenizi hem de geleceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Suudi Arabistan’da ilginç bir proje var ve birçok büyük oyuncu oraya oynamaya gitti. Benim için de farklı bir deneyim olacak. Onlarla aynı sahayı paylaşacağım için mutluyum. Mutlu olup iyi bir zaman geçireceğimi düşünüyorum. Türkiye ile olan bağlantım hiçbir zaman bitmeyecek. Kariyerim bittikten sonra büyük ihtimal buralarda olacağım.