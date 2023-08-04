Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan görülmemiş transfer! İlk açıklamalar geldi... Maç sonunda sahaya inip rakip oyuncunun yanına gitmişti ve...

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Adana Demirspor'un Cluj'u 2-1 mağlup ederek Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladığı maçtan sonra yaşananlar çok konuşuldu.

BAŞKAN KAFİLEYLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Kafileyle birlikte Romanya’ya gelen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular ve teknik heyetle yakından ilgilendi.

Adana Demirspor’un Romanya kafilesinde başkan Murat Sancak ve yöneticiler de yer aldı. Başkan Murat Sancak, karşılaşma öncesinde takımı otelden uğurladı. Otel kapısında oyuncularla tek tek selamlaşan başkan Sancak, futbolcularına başarılar diledi.

90+4'TE GELEN GALİBİYET GOLÜ

Karşılaşmada 10 kişi kalan Adana Demirspor, 90+4'te Cherif Ndiaye'nin golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.

KUTLAMALARDA TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cluj’dan bir oyuncuyu beğendi.

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Maç sonu kutlamalar sırasında Cluj'un stoperi Arlind Ajeti'nin yanına giden Başkan Sancak, Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk’ü yanına çağırarak, “Bunu alıyoruz” dedi.

Adana'nın yerel basınında Arnavut oyuncunun 15 dakika sahada kaldığı ve sonrasında soyunma odasına gittiği belirtildi.

MURAT SANCAK'TAN SPOR ARENA'YA AÇIKLAMA

Arlind Ajeti ile arasında geçen diyaloğu Spor Arena'dan Gamze Türk'e anlatan Murat Sancak, "'Bize gelmek ister misin? diye sordum, sonra Gökhan’ı çağırdım 'takibe al' dedim. Oyuncu güldü." ifadelerini kullandı.

GÜLEREK CEVAPLADI

Murat Sancak ayrıca transfer teklifine 'gülerek' yanıt veren Arlind Ajeti ile önümüzdeki günlerde görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soruya 'Bakalım' cevabı vererek transfere açık kapı bıraktı.

Arlind Ajeti kimdir?

Kariyerine Basel'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Frosinone, Torino, Grashoppers, Vejle, Reggiana, Padova ve Pordenonu formaları giydi. Ajeti, bu yaz Cluj'a bedelsiz şekilde TRANSFER oldu.