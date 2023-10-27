Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Süper Kupa tepkisi!

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Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

Rizespor, Karadeniz'in dalgaları gibi.. Beklenmedik galibiyetler, beklenmedik mağlubiyetler alıyor. Böyle futbol şehirlerinin takımlarıyla oynamayı çok seviyoruz. Sonrasında Kasımpaşa ve Bayern Münih maçlarımız var. Hatay deplasmanı için İstanbul'a gelmeden, üç gün orada kalacağız ve Hatay'a devam edeceğiz. İyi oynayan kazansın. Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Geçen sene 'Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın' dedik. Taraftarlarımız yine bayraklarını hazırlarsın.

"BAYERN MÜNİH MAÇINDA ŞANSSIZDIK"

Bayern Münih maçına 3 puan için gideceğiz. Bir iddia varsa, Galatasaray kazanmak için oynar. Bayern Münih maçında kısmetsizdik. Şans bizden yana değildi. 90 değil, 190 dakika da olsa o gün 'Galatasaray kazanır' derdim. Bayern Münih'in maçta bir üstünlüğü yoktu.

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"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA NEDEN BAŞKA ÜLKEDE OYNUYORUZ?"

Fenerbahçe ile önce deplasmanda oynayacağız, sonra Süper Kupa maçına çıkacağız. Fenerbahçe ile kısa bir süre sonra oynamak sorun değil. Maçtan 24 saat geçer, biz alemin kralıyla da oynarız. Taraftarlarımızı ve beni de rahatsız eden, Cumhuriyet'in 100. yılında başka ülkede oynamak. Biz başkaları gibi kendimizi cumhuriyet ilan etmedik. Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray mottosu ile yola çıktık. Sadece bu yıl için söylüyoruz. Federasyon Londra derse, Madrid derse de gider oynarız. Süper Kupa'nın bu yıl bir başka ülkede oynanmasını taraftar olarak istemiyorum. Galatasaraylıların düşüncesi bu. Eminim Fenerbahçe taraftarının da görüşü budur. Ankara'da mı, Samsun'da mı oynarız bilemem. Kadıköy'de bile oynarız. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayalım. Neden başka ülkenin insanlarıyla uğraşalım? Taraftarlar yarı yarıya otursun. Cumhurbaşkanı da gelsin ve kupayı versin. Artık TFF konuşmaktan bıktık. Bu yanlışı düzeltsinler. Seneye nerede isterlerse oynarız. Cumhurbaşkanımız bu konuya el atmalı.