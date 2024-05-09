Galatasaray'da Mertens için mutlu son! İşte yeni maaşı...

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Galatasaray'da son iki sezona damga vuran Dries Mertens'in bir sezon daha takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu.

6-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından 'Bu hafta görüşmeler' olacak diyen Belçikalı yıldızın Sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardığı belirtildi.

Sabah'ın haberine göre Mertens ve Galatasaray, yıllıkı 3 milyon euro garanti ücret ve bonus ödeme konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

37 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 33 maçta 8 gol ve 14 asistle mücadele etti.