×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Mertens için mutlu son! İşte yeni maaşı...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Mertens
Galatasarayda Mertens için mutlu son İşte yeni maaşı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 10:40

Galatasaray'da sezonun yıldızlarından olan Dries Mertens ile sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Belçikalı yıldızın yeni maaşı belli oldu.

Haberin Devamı

Galatasaray'da son iki sezona damga vuran Dries Mertens'in bir sezon daha takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu.

6-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından 'Bu hafta görüşmeler' olacak diyen Belçikalı yıldızın Sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardığı belirtildi.

Gözden KaçmasınÇılgın kazanç 24. şampiyonluk Galatasaray için 243.7 milyon TL demekÇılgın kazanç! 24. şampiyonluk Galatasaray için 243.7 milyon TL demekHaberi görüntüle

Sabah'ın haberine göre Mertens ve Galatasaray, yıllıkı 3 milyon euro garanti ücret ve bonus ödeme konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

37 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 33 maçta 8 gol ve 14 asistle mücadele etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Mertens

BAKMADAN GEÇME!