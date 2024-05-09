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Galatasaray'da Mertens aynı maaşı istiyor, yönetim indirim bekliyor!

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#Galatasaray#Mertens#Belçika
Galatasarayda Mertens aynı maaşı istiyor, yönetim indirim bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

Yıllık 2.9 milyon Euro kazanan Dries Mertens yeni kontratının da bu rakam üzerinden yapılmasını talep ederken yönetim ise 37 yaşındaki yıldızın rakamı düşürmesini istiyor.

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Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim bu sezon tüm kulvarlarda 48 resmi maça çıkıp 11 gol, 14 asistlik katkıda bulunan Dries Mertens’in takımda kalmasını istiyor. 2022 yılında 1+1 yıllığına sarı kırmızılılara imza atan Belçikalı yıldız hem saha için performansı hem de örnek kişiliği ile kısa sürede camianın sevgilisi olmayı başardı.

KALMAYA SICAK BAKIYOR

37 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan bir performans sergileyen Mertens’in kontratı 30 Haziran 2024’te sona eriyor. Galatasaray yönetimi oyuncunun 1 yıl daha kalması için temaslarını sürdürürken tecrübeli futbolcu da devam etmeye sıcak baktığını hemen hemen her fırsatta dile getiriyor.

ORTA YOLU BULMAK YAKIN

Ancak taraflar arasındaki tek sıkıntı yıllık ücret. Mertens geçen sezon olduğu gibi bu yıl da 2.9 milyon Euro garanti ücret alıyor. Mertens maaşının aynı seviyede kalmasını talep ederken Galatasaray cephesi ise indirim bekliyor. Beklentiler farklı olsa da görüşmelerde olumsuz bir durum yaşanmazken tarafların kısa sürede orta yolu bulması bekleniyor.

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#Galatasaray#Mertens#Belçika

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