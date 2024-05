Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: ‘Başkan araziyi peşkeş çekiyor’ diyemezsin

Haberin Devamı

Galatasaray’da 25 Mayıs’taki seçim öncesi yapılan son divan kurulu toplantısında mevcut başkan Dursun Özbek, seçimde adaylığını resmen açıklayan Süheyl Batum’un kendisine Florya üzerinden yönelttiği eleştirilere sert tepki gösterdi. Batum, Riva’da G.Saray’ın 300-350 milyon dolar zarar ettiğini, Florya’da da kulübün yaklaşık 500 milyon dolar zarara uğratılacağını idddia ederken Dursun Özbek şu yanıtı verdi:

iŞ YAPAN HATA YAPAR

“Bizim kültürümüzde çok daha iyiye ulaşmak için eleştirmek vardır, her zaman da olacaktır. Elbette ki hatalar yapmışızdır. İş yapan insan hata da yapar. Ben Galatasaray için her konuyu, her üyemizle konuşmaya varsa daha doğrusunu bulmaya hazırım. Genel kurul iradesiyle ilerlediğimiz süreci devam eden bir projede, seçim için divana gelip imzalarını teslim ederken basının karşısına çıkıp ‘Başkan bu araziyi peşkeş çekiyor’ diyemez. Her şeyi diyebilirsin ama peşkeş çekiyor diyemezsin.

ÇAMUR ATAMAZLAR

Bir takım yalan ve iftiralarla kulaktan dolma bilgilerle, araştırmadan, soruşturmadan, sormadan Galatasaray’ı yanlış yönlendirmeye kimsenin hakkı yoktur. Sadece benim değil, burada birlikte görev yaptığımız pırıl pırıl insanlara çamur atmaya kimse cüret edemez. Genel kurul iradesinin karşısında durup, anlamsız bir kibirle ‘Ben bu projeyi yaptırmam’ diyemezsiniz. Başka kurumlardaki kavga ve fitne kültürünü 550 yıllık değerleri olan bu camiaya sokmayı deneyemezsiniz.”

RiVA’DAN 170 MiLYON $

Özbek, Riva’dan kulübün 170 milyon dolar kazandığının da altını çizerken projenin daha yüzde 50’sinin tamamlandığını vurguladı.