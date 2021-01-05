Galatasaray'da Mbaye Diagne'den transfer yanıtı!

Maçı değerlendiren Diagne, "Kolay bir maç olmadı. Biz elimizden geleni yapmaya ve sahada bunu göstermeye çalıştık. Çalışmaya devam edip önümüzdeki maçlara bakacağız. Golümü Omar'a armağan ettim. Kendisi hastanede. Galibiyetle birlikte ona golleri armağan etmek isterdim." diye konuştu.

Kendisiyle ilgili çıkan transfer haberleri sorulan Senegalli golcü, "Ben Galatasaray oyuncusuyum. Şu anda çalışmalarıma Galatasaray için devam ediyorum." yanıtını verdi.