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GeriFutbol Galatasaray'da Mbaye Diagne'den transfer yanıtı!
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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2021 - 21:45 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Mbaye Diagne'den transfer yanıtı!

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Mbaye Diagne, Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Transfer iddialarıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Senegalli golcü, "Şu anda çalışmalarıma Galatasaray için devam ediyorum" dedi.

Maçı değerlendiren Diagne, "Kolay bir maç olmadı. Biz elimizden geleni yapmaya ve sahada bunu göstermeye çalıştık. Çalışmaya devam edip önümüzdeki maçlara bakacağız. Golümü Omar'a armağan ettim. Kendisi hastanede. Galibiyetle birlikte ona golleri armağan etmek isterdim." diye konuştu.

Kendisiyle ilgili çıkan transfer haberleri sorulan Senegalli golcü, "Ben Galatasaray oyuncusuyum. Şu anda çalışmalarıma Galatasaray için devam ediyorum." yanıtını verdi.

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