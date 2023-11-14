Galatasaray'da Mauro Icardi'nin hızını iğne, Kerem Aktürkoğlu'nun hızını Zaha kesti

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Önce Almanya’daki Bayern Münih mağlubiyeti ardından deplasmandaki Hatay hüsranı ile birlikte Galatasaray bu sezon ilk kez 2 resmi maçtan üst üste yenilgi ile ayrılırken takımın 2 yıldızı Mauro İcardi ve Kerem Aktürkoğlu’nda yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Bu sezon 20 maçta 15 gol, 3 asistle oynayan İcardi de 22 karşılaşmada 5 gol, 7 asiste imza atan Kerem de son dönemde ortaya koydukları performansla beklentilerin çok uzağında kaldı.

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SEKEREK ÇIKTIĞI DERBİ SONRASI TOPARLANAMADI

Arjantinli 2 golle yıldızlaştığı Beşiktaş maçını sekerek tamamlarken yapılan kontrollerinde sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edilmişti. Derbiden sadece 3 gün sonra oynanan Bayer Münih maçında büyük bir fedakârlığa imza atan İcardi iğne ile sahaya çıktı. Ligde oynanan Rize, deplasmandaki Bayern rövanşı ve Hatay mücadelesinde de iğne ile sahadaki yerini aldı.

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ANTRENMAN YAPAMADAN DİREKT MAÇA ÇIKIYOR

Ancak takımla antrenman yapmadan direkt maçlara çıkan İcardi’nin performansı bu 4 maçta ciddi olarak düştü. İlk Bayern Münih maçında ağları havalandırsa da attığı gol penaltıdan geldi. Kerem’in hızını kesen ise pozisyon değişlikliği oldu. Zaha’nın 11’e girmesiyle milli futbolcu asıl bölgesi olan sol kanattan 10 numaraya kaydırıldı. Ancak Kerem yeni mevkiye bir türlü beklendiği gibi uyum sağlayamadı.

10 NUMARA İÇİN ‘ZORLU BİR GÖREV’ DEMİŞTİ

Bu sezon 12 gole katkı veren yıldız futbolcu 4 gol, 7 asiste sol kanat olarak katkı sağladı. 10 numarada sadece M.United maçında ağları havalandırdı. Kerem 10 numarada oynamasıyla ilgili Bayern maçı öncesi transfermarkt’a verdiği röportajda “Zorlu bir görev. Bu rolde oyuna çok fazla etki edebileceğime ve yaratıcılığımı serbest bırakabileceğime inanıyorum, ancak bu aynı zamanda oyunumu adapte etmem ve gelişmeye devam etmem gerektiği anlamına da geliyor” demişti.