Galatasaray'da Mauro Icardi: "Okan Hoca karar verecek"

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Çok sıkı antrenmanlar yaptığını belirten Mauro Icardi, oynatıp oynatmama kararını Okan Buruk'un vereceğini söylerken "Kazandığımız için ve oynadığım için çok mutluyum. Mutlu hissediyorum, hepsi bu kadar. Çok güzel antrenmanlar yaptım ve ilk maçıma çıktım. Taraftarın önünde kazandık. Bu çok güzel bir his. Maç sonu üçlü çektirdim. Zaten geldiğimizde de ailemle uçakta yapıyorduk. Taraftarın önünde galibiyet sonrası yapmak özel bir histi. Gün sonunda Okan Hoca oynayıp, oynamama karar verecek. Elimden geleni yapıyorum. Şimdi milli arada çalışacağım. Zaten PSG'de de bir dönem çalıştım. Kararı hocamız verecek." diye konuştu.

"Fazlasıyla mutluyum"

Şampiyon olmak istediklerini belirten Leo Dubois, "Atmosfer ve taraftar mükemmeldi. Karşımızda iyi bir takım vardı, biraz zorluklar yaşadık. Ancak golü bulduk ve kazandık. Çok mutluyum, hedefimiz maç kazanmak ve şampiyon olmak. Bu kez solda oynadım. İstek buydu ve yerine getirdim. Fazlasıyla mutluyum." dedi.

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Sacha Boey: “Çok güzel bir zafer elde ettik”



Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcusu Boey, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Sacha Boey, “Çok güzel bir zafer elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu zaferin sonucunda da 1. olarak bitirdik. Şu ana kadar bir takıma karşı golümüzü attık ve birinciyiz” ifadelerini kullandı.



“Takım burada değilken bile çok fazla çalıştım”

A Takım ile sezon başı kampı geçirmemesine rağmen yüksek bir performans ortaya koyduğunun belirtilmesi sonrası sarı-kırmızılı oyuncu, “Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunları da gerçekleştiriyorum sahada. Devamlılığın gelmesi gerekiyor tabii, süreklilik önemli. Devamının geleceğine de inanıyorum. Takım burada değilken bile çok fazla çalıştım. Şu anda gösterdiğim performansta da bu yaptığım çalışma çok yardımcı oldu” diye konuştu.



“En iyimiz hangisiyse o oynamaya devam etsin”

Sağ bekte forma rekabeti içinde olduğu Leo Dubois ile arasındaki ilişkiyle alakalı da Boey, “Kendisini daha önceden de tanıyordum. En iyimiz hangisiyse o oynamaya devam etsin” dedi.

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Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı’nın davetini geri çevirdiği ve Fransa Milli Takımı’ndan teklif aldığına yönelik çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine, “Şu anda takımıma konsantreyim, milli takım daha sonradan oturacak diyelim” şeklinde konuştu.