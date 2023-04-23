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Galatasaray'da Mauro Icardi kulübede, Zaniolo ilk 11'de!

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#Galatasaray#Icardi#Zaniolo
Galatasarayda Mauro Icardi kulübede, Zaniolo ilk 11de
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 07:00

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Icardi, Beşiktaş derbisi düşünülerek riske edilmeyecek.

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Ligde son üç maçını kazanan ve en yakın takipçisi F.Bahçe’nin 6 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, bu akşam Vavacars Karagümrük’ü konuk edecek.

Sarı kırmızılılarda İcardi arka adalesindeki zorlanma nedeniyle 11’de başlamayacak. Teknik direktör Okan Buruk’un Beşiktaş’la oynanacak derbiyi de düşünerek golcü oyuncuyu riske etmemesi, ileri uçta Zaniolo veya Gomis’i oynatması bekleniyor.

Bu iki isim arasında ibre Zaniolo’dan yana nitekim Okan Buruk taktik idmanlarda ön alan presi konusunda İtalyan oyuncudan daha çok verim aldı. Öte yandan Barış Alper Yılmaz da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasarayda Mauro Icardi kulübede, Zaniolo ilk 11de

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KARAGÜMRÜK'TE KALECİ KRİZİ YAŞANIYOR

Karagümrük'te Ümraniye maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen kaleci Emiliano Viviano bugün forma giyemeyecek. Aynı maçta sakatlanan ve hafta içi hiçbir antrenmana katılamayan 1. kaleci Batuhan Şen’in durumu maç saatinde belli olacak. Batuhan forma giyemezse 3. kaleci Muzaffer Cem Kablan oynayacak.

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#Galatasaray#Icardi#Zaniolo

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