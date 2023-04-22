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Eyüpspor 1-1 Pendikspor (Maçın özeti)

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#Eyüpspor#1. Lig#Arda Turan
Eyüpspor 1-1 Pendikspor (Maçın özeti)
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 21:17

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Eyüpspor, Pendikspor'u konuk etti.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi

Eyüpspor'un başında ikinci maçına çıkan Arda Turan, ilk puanını aldı, Eyüpspor'un puanı ise 58 oldu. Pendikspor ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve puanını 58'e yükseltti.

Stat: Eyüp

Hakemler: Burak Şeker xx, Gökhan Barcın xx, Erkan Akbulut xx

Eyüpspor: Harun xx, Cenk xx, Uğur xx, Alpaslan xx, Ömer xx, Taşkın xx (Umut Bulut dk. 87 ?), Recep xxx (Halil dk. 46 xx),
İbrahim xx (Sinan dk. 69 xx), Thill xx (Mustafa Pektemek dk. 69 xx), Babel xx, Dibba xx

Yedekler: Cengiz Alp, Murat Uçar, Berkay Doğan, Fethi, Engin Can, Bekir

Teknik Direktör: Arda Turan

Pendikspor: Kubilay xx, Samet xx, Berkay xx, Hasan xx, Ferhat xx, Mesut xx, Ahmed xx (Aosman dk. 72 x), Gökcan xx, Ali xx (Ahmet dk. 72 x), Hasan xx, Oğulcan xx (Görkem dk. 78 x)

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Yedekler: Murat Akşit, Murat Akça, Erhan, Tarık, Atakan, Efe, Oltan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Recep Niyaz (dk. 25) (Eyüpspor), Hasan Kılıç (dk. 40 pen.)

Sarı kartlar: Recep Niyaz, Uğur (Eyüpspor), Ali Han (Pendikspor)

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#Eyüpspor#1. Lig#Arda Turan

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