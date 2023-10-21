Galatasaray'da Mauro Icardi, Bayern Münih maçı öncesi korkuttu! Derbi sonrası sekerek çıktı...

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 yendi.

Arjantinli yıldız, 8 golü bulunan Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Trendyol Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu oldu.

TOPLAM 9 GOLE ULAŞTI

Beşiktaş'a toplamda 5 gol atan Icardi; Trabzonspor'a 3, Fenerbahçe'ye ise 2 gol kaydederek derbilere damga vurdu.

OYUN İÇİNDE TEDAVİ GÖRDÜ

Beşiktaş müsabakasında harika bir oyun ortaya koyan Mauro Icardi, sağ bileğinden sakatlık geçirdi.

Oyun içinde bir süre tedavi gören Arjantinli yıldız, maç sonunda ise sekerek sahayı terk etti.

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KULÜP DOKTORUYLA GÖRÜŞTÜ

Sağ ayağının üzerine basmakta güçlük çeken Mauro Icardi'nin yanına takım doktoru Yener İnce de giderek durumunu sordu.

Icardi, taraftarın çağrısına uyarak maç sonunda üçlük çektirse de sekmeye devam ettiği görüldü.

Galatasaray, 24 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında Bayern Münih'i ağırlayacak.

"MR SONRASI GÖRECEĞİZ"

Mauro Icardi'nin durumu hakkında konuşan Okan Buruk, "Mauro Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı, ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var, net durumunu MR sonrası göreceğiz." dedi.