×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Burak Yılmaz çılgına döndü

Güncelleme Tarihi:

#Derbi#Beşiktaş#Galatasaray
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Burak Yılmaz çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 20:43

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Burak Yılmaz, iptal edilen penaltıda çılgına döndü.

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk oldukları maçta itirazları sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

Müsabakanın 61. dakikasında pasla ceza sahasından çıkmak isteyen Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, pas hatası yaparken araya Torreira girmek istedi.

Torreira'nın araya girdiği pozisyonda son anda müdahalede bulunan Amir Hadziahmetovic, topa ayak koyarken hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Gözden KaçmasınGalatasaray - Beşiktaş maçında gol atan Mauro Icardi tarihe geçtiGalatasaray - Beşiktaş maçında gol atan Mauro Icardi tarihe geçti!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınGalatasaray - Beşiktaş derbisinde Mert Günok ihraç edildi Kariyerindeki ilk kırmızı...Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Mert Günok ihraç edildi! Kariyerindeki ilk kırmızı...Haberi görüntüle

Amir Hadziahmetovic'in müdahalesini penaltı olarak değerlendiren Meler, VAR'ın izleme önerisi sonrası monitörün başına geçti.

Halil Umut Meler, monitörde pozisyonu incelerken Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz itirazlarda bulundu.

VAR monitörüne kadar giden Burak Yılmaz, Halil Umut Meler'e itirazda bulunurken penaltı inceleme sonrası iptal edildi. 

Haberin Devamı

Halil Umut Meler, penaltıyı iptal ettikten sonra Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi.

Öte yandan Burak Yılmaz'ın gördüğü sarı kart statta anons edilirken "Beşiktaş’ta sarı kart gören oyuncu Burak Yılmaz" ifadesi kullanıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derbi#Beşiktaş#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!