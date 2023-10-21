Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Burak Yılmaz çılgına döndü

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Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk oldukları maçta itirazları sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
Müsabakanın 61. dakikasında pasla ceza sahasından çıkmak isteyen Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, pas hatası yaparken araya Torreira girmek istedi.
Torreira'nın araya girdiği pozisyonda son anda müdahalede bulunan Amir Hadziahmetovic, topa ayak koyarken hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
Amir Hadziahmetovic'in müdahalesini penaltı olarak değerlendiren Meler, VAR'ın izleme önerisi sonrası monitörün başına geçti.
Halil Umut Meler, monitörde pozisyonu incelerken Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz itirazlarda bulundu.
VAR monitörüne kadar giden Burak Yılmaz, Halil Umut Meler'e itirazda bulunurken penaltı inceleme sonrası iptal edildi.
Halil Umut Meler, penaltıyı iptal ettikten sonra Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi.
Öte yandan Burak Yılmaz'ın gördüğü sarı kart statta anons edilirken "Beşiktaş’ta sarı kart gören oyuncu Burak Yılmaz" ifadesi kullanıldı.