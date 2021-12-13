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Galatasaray'da Marcao'nun son durumu belli oldu! Sivasspor karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

#Misli.Com#İddaa#Sivasspor Galatasaray
Galatasarayda Marcaonun son durumu belli oldu Sivasspor karşısında galibiyetlerine iddaada...

Son 2 lig maçını gol yemeden kazanan Sivasspor, Avrupa'da moral tazeleyen Galatasaray'ı 4 Eylül Stadyumu'nda konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

SİVASSPOR

Hatayspor sonrası Alanyaspor maçını da gol yemeden kazanan Sivasspor'da tam 4 eksik var!

Sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Sefa Yılmaz ve Fredrik Ulvestad ile cezalı olan Uğur Çiftçi, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.

Alanyaspor karşılaşmasını tamamlayamayan Caner Osmanpaşa'nın maç saatine kadar hazır olması bekleniyor.

Uğur yerine sol bekte Ziya Erdal görev yapacak. Stoper ikilisini "Goutas & Camara" oluşturacak.

Son 2 maç yedekten gelen Hakan Arslan'ın yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Kanatlarda Pedro Henrique ve Max Gradel değişmez, merkezde forma Mustapha Yatabare'nin...

GALATASARAY

Lazio ile İtalya'da 0-0 berabere kalıp UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndan lider çıkan Galatasaray'da, İstanbul'a dönüşte Marcao'dan kötü haber gelmişti.

Brezilyalı stoper sol kasık adale grubunda ağrısı olduğu için bazı antrenmanları kaçırdı ancak kafileyle birlikte Sivas deplasmanına gitti ve TD Fatih Terim'in görev vermesi halinde ilk 11'deki yerini alabilecek duruma geldi.

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Koronavirüs karantinası sona eren ve negatif test sonuçları veren Alexandru Cicaldau da maç kadrosunda...

Cicaldau'nun son durumu maç öncesi yeniden gözden geçirilecek, hazır olmadığına kanaat getirilirse Olimpiu Morutan ilk 11'de maça başlayacak. Sofiane Feghouli yedekler arasında yer alacak.

Orta alanda "Berkan & Taylan" aynen devam edecek. Hücum hattında bir kanatta Halil Dervişoğlu, diğerinde Kerem Aktürkoğlu izleyeceğiz. En ileride Mbaye Diagne oynayacak.

Galatasarayda Marcaonun son durumu belli oldu Sivasspor karşısında galibiyetlerine iddaada...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Rıza Çalımbay, Fatih Terim'e karşı oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremedi! (2 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- Galatasaray deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 2 mağlubiyet)

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Sivasspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Galatasaray kazanır" tercihine 2,10 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 2,22'den oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,60 iken Misli.com'da 1,69!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%47'lik kesim Avrupa'dan moralli dönen Galatasaray'ın Sivasspor karşısında 3 puana yakın olduğunu düşünüyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Galatasarayda Marcaonun son durumu belli oldu Sivasspor karşısında galibiyetlerine iddaada...

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Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun sarı-kırmızı macerasına göz atalım...

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#Misli.Com#İddaa#Sivasspor Galatasaray

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