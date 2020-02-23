Galatasaray'da Marcao'dan '20 yıllık' itiraf! "Hayatımın en mutlu günü"

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Marcao maç sonunda konuştu.

Marcao sözlerini "Alex çok sevdiğim bir futbolcu ve Fenerbahçe'nin uzun zamandır yenilmediğini biliyordu, ondan dolayı biliyordum ancak bugün seri sona erdi. Hayatımın en mutlu günlerinden biri ancak havaya girmeyeceğiz, ayaklarımız yere basacak ve son ana kadar şampiyonluk için savaşmaya devam edecek" ifadeleriyle başladı.

Brezilyalı oyuncu son olarak "Bütün hafta Fenerbahçe'ye çalıştık, en ince ayrıntısına kadar analiz yaptık. Savunma anlamında da çok iyiydik ama daha henüz biten bir şey yok. Bizim için her maç bir final ve son ana kadar devam edeceğiz" dedi.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!