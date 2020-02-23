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GeriFutbol Galatasaray'da Marcao'dan '20 yıllık' itiraf! "Hayatımın en mutlu günü"
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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2020 - 21:57,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Marcao'dan '20 yıllık' itiraf! "Hayatımın en mutlu günü"

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Galatasaray'da Marcao'dan '20 yıllık' itiraf! "Hayatımın en mutlu günü"
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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın sonunda konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Marcao maç sonunda konuştu.

Marcao sözlerini "Alex çok sevdiğim bir futbolcu ve Fenerbahçe'nin uzun zamandır yenilmediğini biliyordu, ondan dolayı biliyordum ancak bugün seri sona erdi. Hayatımın en mutlu günlerinden biri ancak havaya girmeyeceğiz, ayaklarımız yere basacak ve son ana kadar şampiyonluk için savaşmaya devam edecek" ifadeleriyle başladı.

Brezilyalı oyuncu son olarak "Bütün hafta Fenerbahçe'ye çalıştık, en ince ayrıntısına kadar analiz yaptık. Savunma anlamında da çok iyiydik ama daha henüz biten bir şey yok. Bizim için her maç bir final ve son ana kadar devam edeceğiz" dedi.

Galatasarayda Marcaodan 20 yıllık itiraf Hayatımın en mutlu günü

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