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GeriFutbol Galatasaray'da Arda Turan ve Marcao, cezalı duruma düştü
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Futbol
Haber Giriş: 02.01.2021 - 20:24 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Arda Turan ve Marcao, cezalı duruma düştü

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Galatasaray'da Arda Turan ve Marcao, cezalı duruma düştü
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Süper Lig'in 16. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Arda Turan ve Marcao, gördükleri sarı kartlar sonrasında cezalı duruma düştü.

Mücadeleye 11'de başlayan savunma oyuncusu, 55. dakikada sarı kart gördü.

Sarı kart gören Marcao, Konyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 81. dakikasında ise Arda Turan sarı kart gördü ve Konyaspor maçında sahada yer alamayacak.

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