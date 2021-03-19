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GeriFutbol Galatasaray'da Luyindama'dan büyük hata
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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2021 - 19:27 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Luyindama'dan büyük hata

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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçta yaptığı hata sonrası takımının 1-0 geriye düşmesine neden olan Luyindama, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Saracchi'nin geriye doğru kullandığı taç atışında Luyindama'nın büyük hatası sonrası araya giren ve topu kapan Samudio, karşı karşıya pozisyonda Muslera'nın üzerinden harika bir aşırtmayla topu ağlara yolladı

Luyindama geçen hafta da skor 0-0'ken büyük bir hata yapmış, Henrique karşı karşıya golü kaçırmıştı. 

Luyindama'nın yaptığı hata sonrası sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Galatasarayda Luyindamadan büyük hata

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