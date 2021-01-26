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GeriFutbol Galatasaray'da Luyindama için ayrılık çanları
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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Luyindama için ayrılık çanları

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G.SAray Yönetimi, oyuncuya kulüp bulması için menajerine yetki verdi.

Transfer pazarlıkları sürdüren G.Saray bir yandan da Luyindama’dan gelecek habere kilitlendi.

Sarı kırmızılılar menajerine Luyindama’ya kulüp bulması için yetki verdi. Eğer transfer gerçekleşirse Demokratik Kongolu’dan gelecek para İrfan Can başta diğer takviyeler için kullanılacak.

Luyindama yerine ise Kaan Ayhan ile maliyeti uygun olursa Benfica’nın stoperi Ferro kiralanacak.

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