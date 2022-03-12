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Galatasaray'da Luis Campos dönemi kısa sürebilir! Çarpıcı iddia...

#Luis Campos#Galatasaray#Celta Vigo
Galatasarayda Luis Campos dönemi kısa sürebilir Çarpıcı iddia...

Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Başarılı idarecinin Galatasaray kariyeri beklenenden kısa sürebilir...

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Dünyanın en önemli sportif direktörlerinden biri olarak gösterilen ve Galatasaray'a danışmalık yapmaya başlayan Luis Campos ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Sarı kırmızılılarda ve birçok büyük kulüpte sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos'un Celta Vigo'yla anlaştığı belirtildi.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabricio Romano'nu haberine göre Luis Campos'un Celta Vigo'da sportif direktör olacağı kaydedildi. Campos'un bu göreve getirilmesinin ardından Galatasaray'daki danışmalık görevini sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu oldu.

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Campos adını 2013'ten 2016'ya kadar AS Monaco FC'de sportif direktör olarak duyurdu. Radamel Falcao, Jodo Moutinho, James Rodriguez, Fabinho, Anthony Martial, Ricardo Carvalho, Dimitar Berbatov, Bernardo Silva, Tigmoué Bakayoko, Geoffrey Kondogbia ve Thomas Lemar'ın transferlerini yönetti.

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Sarı-kırmızılı takımda çalışmalarını sürdüren Luis Campos'a Avrupa'nın üst düzey ekiplerinden Ajax da talip olmuştu.

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#Luis Campos#Galatasaray#Celta Vigo

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