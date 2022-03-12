Laporta’dan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na: "Futbol dünyasında Türkiye denince, akla Galatasaray gelir"

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Kasapoğlu karşılaşmayı, sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ve Barcelona Başkanı Joan Laporta ile birlikte protokol tribününde izledi. Maç öncesinde ve devre arasında Kasapoğlu ve Elmas ile sohbet eden Laporta, Galatasaray’ın tarihine ve iki kulübün ortak yönlerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Galatasaray büyük bir marka. Futbol dünyasında Türkiye denince akla Galatasaray gelir. Barcelona ile Galatasaray’ın çok fazla ortak yanı var. Örneğin Torrent ve Pena. Daha önce de Frank Rijkaard iki kulüpte çalışmıştı. Aynı zamanda Barcelona’nın Türkiye’deki sosyal medya hesaplarını da Galatasaray Dergisi’nin eski çalışanları yönetiyor.”

KASAPOĞLU: ÜLKEMiZiN GURURU OLDUNUZ

Elmas da Barcelona’nın Rapid Wien ve PSV ile birlikte Galatasaray’ın en çok karşılaştığı 3 takımdan biri olduğunu söyledi. Kasapoğlu, Laporta ve Elmas arasındaki samimi sohbet maçın bitiş düdüğünden sonra da devam etti. Kasapoğlu, Elmas’ı, “Ülkemizin gururu oldunuz” diye tebrik ederken, Laporta Galatasaray’ın eski teknik direktörü olan Rijkaard’ın karşılaşma öncesi yaptığı uyarıyı anlattı. Laporta, “Rijkaard ‘Galatasaray’a karşı dikkatli olun, ciddiye almamak gibi bir hataya düşmeyin. Avrupa’da farklı oynayan bir takım’ demişti. Haklı çıktı” ifadelerini kullandı.