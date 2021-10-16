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Galatasaray'da kritik mali genel kurul başladı! Mustafa Cengiz...

#Galatasaray#Mali Genel Kurul#Mustafa Cengiz
Galatasarayda kritik mali genel kurul başladı Mustafa Cengiz...

Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı başladı.

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Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantı, kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapıldı. Toplantıya basın mensupları veya misafirler alınmadı.

Kulüp başkanı Burak Elmas tarafından açılış konuşması yapılan genel kurulda Metin Sinan Aslan divan başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla 2019 yılı faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak. Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erecek.

Toplantıya rahatsızlığı sebebiyle hastanede olan eski başkan Mustafa Cengiz katılmazken, dönemi görüşülecek yönetim kurulundan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın salonda bulunduğu bildirildi.

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#Galatasaray#Mali Genel Kurul#Mustafa Cengiz

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