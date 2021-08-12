Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan St. Johnstone maçı yorumu: 'Daha farklı olabilirdi'

UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone'u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükselen Galatasaray'da mücadeleyi 1 gol, 2 asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"DİNLENMEK YOK"

Mücadeleyi değerlendiren Kerem, "İstediğimiz oyunu sergiledik. Daha farklı da olabilirdi. Randers ile karşılaşacağız ama öncesinde Giresunspor maçı var. Zorlu fikstür. Dinlenmek yok." dedi.

"HEDEF HER ZAMAN GALİBİYET"

Kerem Aktürkoğlu sözlerini, "Galatasaray'ın zorlu kulvarlarda hedefleri her zaman galibiyettir. Randers'ı da yenip guruplara kalmak istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.