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GeriFutbol Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan St. Johnstone maçı yorumu: 'Daha farklı olabilirdi'
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Futbol
Haber Giriş: 12.08.2021 - 23:18 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan St. Johnstone maçı yorumu: 'Daha farklı olabilirdi'

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan St. Johnstone maçı yorumu: 'Daha farklı olabilirdi'

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone'u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükselen Galatasaray'da mücadeleyi 1 gol, 2 asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Son Dakika Haberi... Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde 4 golle turladı St. Johnstone evinde kaybetti (Maçın özeti ve golleri)
Son Dakika Haberi... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golle turladı! St. Johnstone evinde kaybetti (Maçın özeti ve golleri)

"DİNLENMEK YOK"

Mücadeleyi değerlendiren Kerem, "İstediğimiz oyunu sergiledik. Daha farklı da olabilirdi. Randers ile karşılaşacağız ama öncesinde Giresunspor maçı var. Zorlu fikstür. Dinlenmek yok." dedi.

"HEDEF HER ZAMAN GALİBİYET"

Kerem Aktürkoğlu sözlerini, "Galatasaray'ın zorlu kulvarlarda hedefleri her zaman galibiyettir. Randers'ı da yenip guruplara kalmak istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

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