Son Dakika Haberi... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golle turladı! St. Johnstone evinde kaybetti (Maçın özeti ve golleri)
Galatasaray, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı St- Johnstone'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılıların rakibi Danimarka ekibi Randers olacak.
St Johnstone ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında kozlarını paylaştı.
İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray, İskoçya'daki mücadeleyi 4-2 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi.
Sarı-kırmızılılar 29. dakikada Diagne ile öne geçerken yanıt 36. dakikada Kerr'den geldi ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı ve durumu 2-1'e getirdi.
Feghouli 70. dakikada üçüncü golü kaydederken Galatasaray'da son sözü 90+2. dakikada Emre Kılınç kaydetti.
Karşılaşmanın son golü ise 90+4. dakikada O'Halloran'dan geldi.
GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile kozlarını paylaşacak. Maçlar 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
17. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Boey, müsait pozisyondaki Arda'ya pasını attı. Arda'nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Clark'ta kaldı.
29. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem'in pasıyla soldan hareketlenen Diagne ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin sol çapradan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Clark'ın bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1.
37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. McCann'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kerr kafayı vurdu, kaleci İsmail'in müdahale edemediği top çizgiyi geçti: 1-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Detaylar birazdan...
İLK 11'LER
St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran.
Galatasaray: İsmail Çipe, Van Aanholt, Marcao, Luyindama, Boey, Taylan, Berkan, Feghouli, Arda, Kerem, Diagne
*Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk maçta Mostafa Mohamed'e şans verirken rövanşta ileri uçta Diagne'yi sahaya sürme kararı aldı.
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