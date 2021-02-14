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GeriFutbol Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu: "Şampiyonluk olacaksa bu tip galibiyetler çok değerli"
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Futbol
Haber Giriş: 14.02.2021 - 18:09 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu: "Şampiyonluk olacaksa bu tip galibiyetler çok değerli"

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu: "Şampiyonluk olacaksa bu tip galibiyetler çok değerli"
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Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

Şampiyonluk yarışında bu tip galibiyetlerin önemine vurgu yapan Kerem, "Sabah çok kötü bir haberle uyandık. Şehitlerimiz var. Çok üzüntülüydük. Sonra işimizi yapmamız gerekiyordu. Geldik. Zor bir mücadele oldu. Zemin çok ağırdı. İki takım da istediklerini gerçekleştiremedi. Mücadele önemli. Şampiyonluk olacaksa sezon sonunda, bu tip galibiyetler çok değerli. Taraftarlara armağan olsun. Fatih Hoca beni istediğinde ilk zamanlar, burada daha büyük gelişim sağlayabileceğimi düşünüyordum. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum." dedi.

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