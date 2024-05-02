Galatasaray'da kalacak mı? Mertens'ten açıklama

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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, 1905 GSYİAD tarafından Galatasaray'da Yılın Erkek Sporcusu seçildi. Ödülü aldıktan sonra geleceğiyle ilgili konuşan Mertens; "Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Aslında bir sene için gelmiştim ama şu an ikinci senemi tamamladım. Kalıp kalmayacağımı bilmiyorum ancak bu ödül ve her şey için çok teşekkür ederim. Bana burada evimde gibi hissettirdiniz." dedi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Galatasaray'a geçen sezonun başında transfer olan Mertens ilk sezonunda şampiyonlukı yaşamış ve sözleşmesindeki opsiyon devreye girerek bir yıl daha uzamıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpteki sözleşmesi bu sezon bitimiyle sona erecek olan Mertens'in 1 yıl daha takımda kalacağı yönünde iddialar var. Bu ay 37 yaşına girecek olan Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 9 gol atıp 16 asistle oynadı.

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