Galatasaray'da ödül töreni! Dursun Özbek, Okan Buruk ve Muslera'dan açıklamalar...

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular, 1905 GSYİAD'ın düzenlediği "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" Ödül Töreni'nde açıklamalar yaptı.

DURSUN ÖZBEK: SAHANIN DIŞINA ÇIKMADIK

GSYİAD, Galatasaray'ın önemli bir kuruluşu. Her zaman Galatasaray'ın yanında bulunmuş bir kurum. Bu aktiviteler, birlik beraberliğe katkı sağlayan aktiviteler. Camia için çok önemli. GSYİAD'a yaptıkları için büyük bir teşekkür ediyorum. Elbette Galatasaray'ın başarısı demek, formayı terleten sporcuların önemini anlamak demektir. Galatasaray başarılıysa büyük pay oyuncuların, teknik heyetin. Yönetimler, başarı çizgisine yol açmak için elinden geleni yapmak zorundadır. Yaklaşık 2 senedir yönetim kuruluyuz. 25 Mayıs'ta seçimimiz var. Yeni bir yönetim iş başında olacak. Bugüne kadar da oyuncularımızın, formayı terletenlerin önünü açmak için her şeyi yaptık. Performanslarıyla bizleri mutlu ettiler. Bizler de hayatlarını kolaylaştırmak, gerekeni yapmak durumundaydık ve yaptık. Amatör şubelerimiz de var. Bu yönetim, mümkün olan en yüksek seviyede gayret göstermiştir. Bu gayretlerin üzerinde de, fevkinde de başarılar elde ettik. Büyük bir teşekkür de amatör sporcuların emeklerine de ediyorum. Çok zor bir sezonu sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık 1 ay var. Bazı gruplarda, bazı spor dallarında ligler bitti. En önemlisi futbol. Futbolda da devamlı saha içinde kalma arzusuyla, mücadeleyi kavgayı saha dışına çıkarmamak üzere, hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Bu duruşumuz aynen devam edecektir.

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OKAN BURUK: İNŞALLAH YİNE KUTLARIZ

Aslında tüm Galatasaraylı sporcular değerli. Hepsinin emekleri var. Hepsi başarı sergiliyorlar. Tüm Galatasaraylı sporculara sevgilerimizi gönderiyoruz. Galatasaray formasını en güçlü şekilde temsil etmelerini dileyeceğim. Gerçekten hepimiz için çok önemli, çok değerli bir forma. Burada bazen ödül alıyoruz, layık oluyoruz ama Galatasaray'ın her ferdi ödül almalı. Galatasaray için her kim ne yapıyorsa karşılığını manevi olarak alıyor. İnşallah tekrar bir şampiyonluğu bu stadyumda kutlarız. Bir sonraki sene yeni ödül töreninde buluşuruz.

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FERNANDO MUSLERA: 17 KUPA OLACAK İNŞALLAH

"Herkese teşekkürler. Yaptığımız işin ödüllendirilmesi bizi mutlu ediyor. Ben ve ailem, bu zengin kulübün tarihinin parçası olmak gurur verici. 17 kupa olacak inşallah. 14 yılımı verdim, birçok rekor kırdım. Bunlar beklenmedikti ama çok da mutluluk vericiydi.