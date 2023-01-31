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Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın 'şarta bağlı' satın alma opsiyon maddesi ortaya çıktı!

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#Galatasaray#Transfer#Kaan Ayhan
Galatasarayda Kaan Ayhanın şarta bağlı satın alma opsiyon maddesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 09:40

Galatasaray'da yeni transfer Kaan Ayhan'ın şarta bağlı satın alma opsiyonundaki detay ortaya çıktı.

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Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'dan milli futbolcu Kaan Ayhan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro’dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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OPSİYONDAKİ 'ŞART' ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın KAP açıklamasında Kaan Ayhan'ın sezon sonunda satın alma opsiyonunun 'şarta bağlı' olduğu dikkat çekmişti. Sassuolo ile yapılan sözleşmenin detayları ortaya çıktı.

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Fanatik'in haberine göre Kaan Ayhan ligin kalan bölümünde 8 maçta en az 1'er dakika süre alması halinde veya Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazanması durumunda zorunlu opsiyon devreye girecek. Böylece Galatasaray, 2.8 milyon euro ödeyerek milli futbolcunun bonservisini alacak. 400 bin euro da kiralama bedeli eklenince Kaan Ayhan, Sarı-kırmızılı kulübe 3.2 milyon euroya mâl olmuş olacak.

DAHA AZ MAAŞI KABUL ETTİ

Milli futbolcunun yarım sezonluk maaşı 600 bin Euro. Kontratın diğer 3 yılında sırasıyla 1 milyon Euro, 1 milyon 250 bin Euro ve 1 milyon 350 bin Euro alacak olan Kaan Ayhan, Sassuolo'daki ücretinden daha az bir rakam karşılığında Galatasaray'da oynamayı kabul etti.

SONRAKİ HEDEF MERT MÜLDÜR

Kaan Ayhan'ı renklerine bağladıktan sonra Sassuolo'nun bir diğer Türk yıldızı MERT MÜLDÜR için de girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, bu operasyonu da olumlu sonuçlandırmaya kararlı. Galatasaraylı yöneticilerin, Mert transferini son güne kadar kovalayacağı ve 22 yaşındaki savunmacıyı bonservisiyle birlikte kulübe kazandırmak istedikleri öğrenildi. Savunmanın her iki kanadında, hatta ön libero olarak da görev yapabilen Mert Müldür'ün transferi gerçekleşirse, Galatasaray ara dönemde savunmaya başka takviye yapmayı düşünmüyor.

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#Galatasaray#Transfer#Kaan Ayhan

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