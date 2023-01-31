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Van Aanholt’ta PSV Eindhoven piyangosu! Berkan Kutlu'ya Serie A'dan teklif var

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#Transfer#Galatasaray#Van Aanholt
Van Aanholt’ta PSV Eindhoven piyangosu Berkan Kutluya Serie Adan teklif var
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:00

Galatasaray’ın devam etmek istemediği sol bek, Hollanda’nın dev kulübüne kiralandı. Sözleşme feshi için 3 milyon Euro isteyen yıldız oyuncu 6 aylığına PSV’ye kiralandı. Futbolcunun bu dönemdeki tüm ücretlerini de PSV ödeyecek.

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Galatasaray, bu sezon sergilediği performansla takımda en büyük hayal kırıklığını yaşatan oyuncuların başında gelen Patrick Van Aanholt’ı göndermenin yollarını ararken Hollandalı futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. Haziran 2024’e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki sol bek dün Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı.

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Van Aanholt’ta PSV Eindhoven piyangosu Berkan Kutluya Serie Adan teklif var

TAZMiNATTAN KURTULDULAR

G.Saray Van Aanholt’u 6 aylığına kiralarken bu süreçteki tüm ücretlerini de PSV Kulübü karşılayacak. Sarı kırmızılılar böylece hem maaş yükünden hem de olası bir tazminattan kurtuldu zira Galatasaray’ın kadroda düşünmediği Van Aanholt sözleşmesinin feshi için 3 milyon Euro istiyordu. Hollanda’da transfer bugün bittiği için resmi imzaların gün içinde atılması bekleniyor.

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BERKAN’A TALiP VAR

İtalya Serie A ekibi Cremonese, Berkan Kutlu için Galatasaray’a 4 milyon Euro’luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralama teklifi yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Süper Lig’de sadece 4 maçta ilk 11 şansı bulurken, Türkiye Kupası’nda 4 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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#Transfer#Galatasaray#Van Aanholt

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